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Mağusa'da Uyuşturucu yerine bitki çayı vermişler

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Mağusa'da Uyuşturucu yerine bitki çayı vermişler
Mağusa'da Uyuşturucu yerine bitki çayı vermişler

3 – 4 Ocak 2019 tarihlerinde Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla ilgili tutuklanan M.K, K.K, S.B, M.Z, A.C.K ve B.V.K 4.1.2020 ve 7.1.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

6 zanlıdan anne ve oğlu uyuşturucudan serbest 6 zanlı bugün 10.1.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Selvili şahadetinde alınan bilgi ışığında 3.1.20 tarihinde zanlı 1 M.K nin ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında tütün paketi içerisinde beyaz renk kâğıda sarılı tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu, emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı. Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 K.Kve zanlı 3 S.B nin yardımıyla zanlı 4 M.Z isimli şahıstan aldığını söylemesi üzerine zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de 4.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Kavanozda bulunan 15 gr madde uyuşturucu çıkmadı

Mesele ilgili olarak yapılan aramada zanlı 2 nin evinde bir şey bulunmazken zanlı 3 ün evinde banko üzerindeki aynalı dolap içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını aktaran Selvili zanlı 3’ ün gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi zanlı 2 nin yardımıyla zanlı 4 M.Z’ dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Aynı gün arama müzekkeresi tahtında zanlı 4 M.Z’ ın evine gidildiğine değinen Selvili konu evde zanlı 5 ve oğlu zanlı 6 nın bulunmakta olması nedeniyle Onların huzurunda yapılan aramada yatak odasında bir reçel kavanozu içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Selvili anne ve oğlunun da mesele ile ilgili tutuklandıklarını söyledi. Uyuşturucu yerine bitki çayı vermiş İkametgâhının aranması esnasında evde bulunmayan ve aranmakta olan zanlı 4 M.Z’ nin 5.1.20 tarihinde kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğuna değinen Selvili, zanlının yapılan sorgusunda zanlı 1,2 ve 3 ile birlikte ayni arabada seyahat ettiklerini kendilerine 50 TL karşılığında uyuşturucu madde diye bitki çayı verdiği beyanında bulunduğunu aktardı.

Kavanoz içerisinde bulunan 15 gr maddenin uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Zanlı 4 ün ikametgâhında zanlı 5 ve 6 huzurunda yapılan aramada bulunan 15 gr emarenin tahlil sonucuna göre uyuşturucu madde olmadığının anlaşılması üzerine zanlı 5 anne ve oğlu zanlı 6 aleyhine sadece KKTC de izinsiz ikamet dosyası tanzim edildiği ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığına değinen Selvili ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmeleri, zanlı1’ in 4000 TL nakdi teminat ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2 ve 3’ ün 6000’ er TL nakdi teminat ödemesi şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 4’ün KKTC de izinsiz ikamet etmesi nedeniyle ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

 

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