Mağusa'da yangın! (video)

Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında henüz sebebi bilinemeyen yangın çıktı.
Yangının çıktığı alanda kuru otlar yandı. Çevrede bulunan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında henüz sebebi bilinemeyen yangın çıktı.
Yangının çıktığı alanda kuru otlar yandı. Çevrede bulunan hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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