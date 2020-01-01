Mağusa'da yurtta tecavüz davasına uyuşturucu da girdi, sanııklar cezaevinde

22.12.19 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda meydana gelen cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve darp suçu ile ilgili olarak 25.12.19 tarihinde müşteki R.A tarafından yapılan şikâyet üzerine aynı gün M.A ve M.O polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlıların tutuklu bulundukları esnada vermiş oldukları beyanda müşteki R.A nın dairesinde kız arkadaşı H.E.K de dâhil birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etmeleri üzerine R.A ve arkadaşı H.E.K de tutuklanmıştı.

Diğer zanlılar teminata bağlandı

Bugüne dek tutuklu bulunan zanlı 1 M.O, zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla, zanlı M.A ise ırza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla bugün 31.12.19 tarihindeiki ayrı mesele olarak teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve verme suçlamasıyla ilgili zanlı 1 M.O, zanlı 2 R.A ve zanlı 3 H.E.K nin KKTC dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmeleri, zanlı 1 M.O’nun 10000 TL, zanlı 2 ve 3 ün de 5000 er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla teminata bağlanmaları yönünde emir verdi.

Irza geçme, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla ilgili olarak da zanlı M.A’yı da ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her halükarda 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini yönünde emir verdi.



