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Mahkeme Ergün Vehbi'nin talebini kabul etmedi

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Onlarca trafik cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa taşınmasını talep eden Eski milletvekillerinden Ergün Vehbi’nin talebi reddedildi.
Mahkeme Ergün Vehbi'nin talebini kabul etmedi

Onlarca trafik cezasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa taşınmasını talep eden Eski milletvekillerinden Ergün Vehbi’nin talebi reddedildi.

Yargıç Temay Sağer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 19 hız tespit kamerası cezası olan ve Anayasa Mahkemesi’ne havale edilme talebi olan Vehbi’nin dava konusu tarihe ve saatte aracı kullanan kişi olup olmadığının mahkemeye sunulmadığı ve bu talebin bu safhada yapılamayacağından havale talebini reddetti. 19 trafik davası görüşülmek üzere 5 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Ergün Vehbi, kesilen cezalara isyan edip, devleti vatandaştan haraç almakla suçladı. Kesilen cezaların biriktirilip, ayni günde tebliğ edilmesinin hatalı olduğunu belirten Vehbi, Anayasa’ya aykırı olduğunu savunmuştu.

Girne Kaza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıl 19 Haziran’da 98 davadan suçlu bulunan ve toplam 20 bin 700 TL para cezası alan Ergün Vehbi, bu cezaların toplu getirilmesi ve gıyabında görüşülmesine de isyan etmişti.

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