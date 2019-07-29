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Mahkeme HP kesintisine dur dedi!

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Mahkeme HP kesintisine dur dedi!
Mahkeme HP kesintisine dur dedi!

Mahkeme kesintiye dur dedi!

Yüksek İdare Mahkemesi, hükümetin ‘6 aylık hayat pahalılığı artışında yüzde 2 kesintiye gidilmesine’ yönelik çıkarttığı yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu.

Karar, bugün görüşülen duruşmada açıklandı. Hatırlanacağı üzere hükümetin aldığı karar, sendikalar tarafından ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Yüksek İdare Mahkemesi UBP-HP hükümetinin çıkardığı Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Sendikal Platform Mahkeme önünde açıklama yaptı.

Verilen karar ile kamu çalışanları ve emeklilerin Temmuz ayı maaşlarının akıbeti de belli oldu.

Ara emri alınmasının ardından, çalışanlar maaşlarını yüzde 2 kesinti yapılmadan, yani 6 ay için belirlenen enflasyon oranı olan yüzde 7.57 artışla alacak.

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