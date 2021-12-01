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Mahkeme İMAR PLANI'nın yürütmesini durdurdu

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Mahkeme İMAR PLANI'nın yürütmesini durdurdu
Mahkeme İMAR PLANI'nın yürütmesini durdurdu

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı açıklama ile "Yeni hükümetimiz de yargıya tosladı.

Cuma gün yayınlanan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durduruldu." dedi.

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