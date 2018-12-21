Sanatçı Mahpeyker Yönsel’in “İlk Günah” adlı sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde devam ediyor. 17 Aralık 2018 Pazartesi saat 17:00’de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından açılışı gerçekleşen sergi, yarın (22 Aralık 2018 Cumartesi) saat 15:00’e kadar gezilebilecek.

Adem ve Havva’yı kutsal kitaplarda betimlenen hallerinin aksine, bugüne ait insan tiplemeleri ile sanat tarihindeki figürleri alıp yeniden yorumlayan sanatçı Mahpeyker Yönsel, resimlerinde ilk günah mitini kendi sanat anlayışı düzeyinde geliştirerek, yaratıcı kişiliğiyle farklı bakış açıları sunuyor.

Şenol Özdevrim’in küratörlüğünü yaptığı sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topluyor.

MAHPEYKER YÖNSEL KİMDİR?

Mahpeyker Yönsel, 1985 yılında Adapazarı’da doğdu. 2003 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

2007 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalında Lisans Eğitimini, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

2017 yılında da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok sergi ve sanat çalıştayına katıldı. Toplam 16 ödül aldı. Eserleri özel ve resmi koleksiyonlarda bulunmaktadır. Halen Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.