Makina Mühendisleri Odası, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dünya Su Günü her yıl 22 Martta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır.

Dünya Su Günü her yıl 22 Martta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır.

Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansında (UNCED) yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

Dünyadaki su kaynaklarının % 97,5`i okyanus ve denizlerde bulunmakta, yalnızca % 2,5`i tatlı sulardan oluşmaktadır. Tatlı suların ise büyük bir bölümü buzullarda (%69,5) ve yeraltı suyu olarak (%30,1) bulunmaktadır. Yüzey su kaynakları, atmosferdeki su buharı ve topraktaki nem ise geriye kalan % 0,4’lük bölümü oluşturmaktadır. Su kullanımının, diğer faktörlerin yanı sıra, nüfus artışının, ekonomik gelişmenin ve değişen tüketim modellerinin bir fonksiyonu olarak küresel düzeyde ve ülkemizde artmaya devam edecektir.

KKTC’de Su Varlığı

Ülkemiz su stresi yaşayan ülkelerdendir. Su kıtlığının işaretlerini sıcak yaz dönemlerinde görmek mümkündür. Geçitköy barajı ülkemizin su ihtiyacının karşılanmasında çok değerli bir imkân ve rezervdir. İki yıl kadar önce Türkiye ile aramızdaki su ikmal hattı hasara uğramış ve onarımı ciddi maliyet ve sürede yapılmıştır. Bu yaşanan tecrübeden sonra meydana gelebilecek benzer hasarların olumsuz etkisini asgari seviyede olmasını sağlamak için ek rezerv sistemler kurulmalı ve Geçitköy ana depolama sahasından bağlantısı olan borular ile düşük maliyetli yeni bölgesel rezervler inşa edilmelidir.

Klasik sulama sistemlerinde, sulama randımanı düşmekte ve tarla içi su kayıplarının da fazla olmasına neden olmaktadır. Klasik sulama yöntemleri yerine otomasyon destekli sulama yöntemleri kullanılması önemli oranda su tasarrufu sağlayacaktır.

Sonuç ve Önlemler

Mevcut durum karşında bilinçli su tüketimini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızın korunması hayati önemdedir.

Su tasarrufu ve kaynakların korunması için tarımda bilimsel teknoloji destekli basınçlı ve otomasyon destekli sulama sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Su kaynaklarımızı koruyan, sürdürülebilirliğini temin eden acil eylem planı ve su politikası hayata geçirilmeli Arıtma tesislerinin hayata geçirilmesine, acilen öncelik verilmelidir.

Suyun alınıp satılan bir meta olmaktan çıkartılıp, herkes için su güvenliğinin sağlanması yolunda mücadele edilmelidir.

Bizler tüm canlılar için vazgeçilmez yaşam kaynağı olan sularımızın korunması, temiz ve sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için KTMMOB Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü bilimsel katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Saygılarımızla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu