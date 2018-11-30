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“Mal alımlarının mümkün olduğunca KTBB üzerinde yapılması için tavsiye kararı”

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Yürütme Kurulu, belediyelerin mal alımlarının mümkün olduğunca KTBB üzerinden yapılması konusunda tavsiye kararı aldı.
“Mal alımlarının mümkün olduğunca KTBB üzerinde yapılması için tavsiye kararı”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Yürütme Kurulu, belediyelerin mal alımlarının mümkün olduğunca KTBB üzerinden yapılması konusunda tavsiye kararı aldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin (KTBB) 4. Yürütme Kurulu toplantısının dün gerçekleştirildiği belirtilerek toplantıda alınan kararlar duyuruldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantıda ilk olarak, gerçekleştirilen yurt dışı temaslarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında Ankara’da geçtiğimiz hafta düzenlenen “Yerel Yönetimler Tecrübe Paylaşım Çalıştayı” kapsamında öne çıkan konular hakkında Yürütme Kurulu’na bilgi verdi.

MACARİSTAN’A ZİYARET

Özçınar, toplantıda ayrıca, 4-7 Aralık tarihleri arasında, 5 belediye başkanı ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle’nin katılımıyla Macaristan’a bir ziyaret gerçekleştirileceğini, burada milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla toplantı yapılacağını aktardı.

“MAL ALIMLARININ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KTBB ÜZERİNDE YAPILMASI İÇİN TAVSİYE KARARI”

Belediyelerin taleplerinin de görüşüldüğü toplantıda, belediyelerin mal alımlarının mümkün olduğunca KTBB üzerinden yapılması konusunda da tavsiye kararı alındı.

BELEDİYELERE YARDIM

Başkan Mahmut Özçınar’ın, Belediyeler Birliği ambarında stokta bulunan malzemelerin, aylık katkı payları da dikkate alınarak, ihtiyaç doğrultusunda belediyelere yardım olarak verilmesi yönündeki önerisi de Birlik Yürütme Kurulu’nda oy birliği ile onaylandı.

GECBEL’DEN YÜZDE 1 HİSSE

Toplantıda son olarak, Geçitkale Belediyesi’nin oluşturacağı “GECBEL” şirketine Belediyeler Birliği’nin yüzde 1 oranında hisse ile ortak olmasının da Yürütme Kurulu’ndan onay aldığı kaydedildi.

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