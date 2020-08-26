Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

AMCAOĞLU

Bugün öğle saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kadının gerek iş hayatı, ekonomi, gerekse toplumdaki önemine dikkat çekti. Daha çok kadının iş hayatında daha yoğun pay almasını desteklediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yalnızca kamuyu değil, özellikle bu pandemi sürecinde reel sektörün sıkıntılarını da önemsediklerini, kamunun yanı sıra reel sektörün desteklenmesi gerektiğini aksi halde kamunun da büyük zorluklar yaşayacağını bir kez daha yineledi. Bireysel değil, toplumsal refahı düşünmek için tüm paydaşların ortak karar üreterek çalışması gerektiğini belirtti.

CANDEMİR

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ise sivil toplum örgütlerinin, çağdaş toplumun olmazsa olmazı olduğunu, İş Kadınları Derneği’nin de bu bağlamda toplumsal bir görev üstlendiğini söyledi. Bugün Kıbrıs Türk Kadınının ekonomik yaşamın aktif bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Candemir, Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünya ile birlikte ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini, bunu takiben dövizin yükselmesi ile bu olumsuz süreçte iş dünyasının yalnız bırakılmaması, doğru ve akılcı kararlarla desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, hükümetten bir takım önlemler ve alınması gereken taleplerini aktardı.

Buna göre; “Özel sektörün kredi kullanımına erişimi daha da kolaylaştırılmalı, Devletin almış olduğu harçlarda bir takım indirimlere gidilmeli, Yerli üretici korunup, desteklenmeli, Gümrüklerde kur sabitlenmesine gidilmeli, Girişimciliğin özendirilmesi ve desteklemesi sağlanmalıdır.”