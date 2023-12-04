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Maliye Bakanı Berova, Kamu-İş İcra Kurulu Üyelerini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) icra kurulu üyelerini kabul etti.
Maliye Bakanı Berova, Kamu-İş İcra Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu. 

SERDAROĞLU 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın göreve geldiği ilk günden bu yana Kamu-İş yetkilileri ile diyalog ve işbirliği içerisinde verimli bir çalışma ortamı yaratmasından ötürü memnuniyetini dile getirdi. Gerek çalışanların haklarının korunması, gerekse terfiler noktasında gösterilen iyi niyetten ötürü hem Maliye Bakanı Berova’ya, hem de Maliye bürokratlarına teşekkür etti. 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ayrıca, Maliye Bakanı Berova’nın ekonomik koşullarda göz önünde bulundurulduğunda zor bir süreçte, zor bir görev üstlendiğini, geçmişten kalan sorunları giderme noktasında da büyük bir mücadele sarf ettiğini göz önünde bulundurarak;  “bu dönemde çok daha fazla sabıra ihtiyacınız olacağını düşünerek sizlere sabır tespihi armağan ediyoruz” dedi. 

BEROVA 
Maliye Bakanı Özdemir Berova da Kamu-İş heyetini bakanlıkta ağırlamaktan ötürü memnuniyetini dile getirdiği konuşmasının devamında, sendikaların çalışma hayatındaki önemine dikkat çekerek, kamunun menfaatini de göz önünde bulundurarak, ülkenin mali yapısını da gözlemleyerek, elbette ki olanaklar çerçevesinde, sendikaların biriktirdiği kurumsal hafıza ve kurumsal deneyimden faydalanmak gerektiğine işaret etti.  

Pandemi süreci, akabinde yüksek enflasyon, asrın felaketi 6 Şubat depremleri ve Rusya-Ukrayna savaşının ülke ekonomisini de ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getiren Maliye Bakanı Berova, bu sürecin hem sosyal, hem de ekonomik açıdan iyeleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

“Hükümetimizin ve elbette Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in, bize en temel olarak bu geçen süreç içerisinde özellikle alt ve orta gruplardaki ekonomik sıkıntıların minimalize edilmesi adına direktifleri açık ve nettir. Bu vesile ile bizde kamu maliyesi olarak bu şiarda hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

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