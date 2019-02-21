Maliye Bakanı Denktaş, Tıp-İş heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) heyetini kabul etti.

Bugün sabah saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış’a Dr. Gülgün Vaiz ve Dr. Arif Ersoy’da eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, sağlıktaki genel durum, kamu sağlık merkezlerinin fiziki alt yapı başta olmak üzere genel gelişiminin niteliğini artırmak, yeni hastane binası talebi, emeklilik yaşı ve maaş düzenlemeleri ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ilk olarak sağlıkta fiziki alt yapı veya bozulan cihazlar gibi eksikliklerin daha hızlı giderilmesi için mali mekanizmanın çok daha hızlı işler hale getirilebilmesi talebini iletirken, bu konuda hükümetten bir takım tedbirler beklediklerini söyledi. “Sağlık bekleyebilecek bir konu değildir” dedi.

Varış, bir önceki dönemde maaşlarda yapılan iyileştirmeler neticesinde artık kamuya hekim bulunabildiğini de söylerken bu anlamda adım atan Denktaş’ı bir kez daha tebrik etti.

“Bir önceki hükümette yine Maliye Bakanlığınız döneminde kamuda yeni göreve başlayan hekimler için maaşlara yaptığınız iyileştirme hiçbir dönemde yapılmamıştı. Maaşlardaki iyileştirmelerden sonra artık Hekim bulabiliyoruz. Bu da en başta sizin eseriniz, bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ülke nüfusunun yoğunluğu da göz önünde bulundurulursa yeni bir hastane konusunda tüm paydaşlarla hem fikir olunduğunu hatırlatan Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış özellikle Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Onkoloji ve Yoğun Bakım servislerinin yoğunluğundan en azından ek binalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tıp-İş heyeti; “bu ülkenin nüfusuna Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi artık cevap veremiyor. Gelen hastayı bekletme durumumuzda var. Yeni bir hastaneye kadar bir geçiş dönemi ile ek binalar yapılabilir” önerisini sundu.

Doktor ve hemşire açısından devlet hastanesinin gayet iyi durumda olduğunu, bu konuda özverili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarını tebrik eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Sağlık ve Eğitimde Maliye Bakanlığı olarak tüm talepleri karşılamak için çaba göstermekteyiz” dedi

Tıp-İş heyeti ziyarette ayrıca Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle bir kez daha taziyelerini iletirken, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı da özlemle andı.