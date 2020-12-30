Maliye Bakanı Oğuz, Koronavirüsüne Karşı Alınan Ekonomiyi Rahatlatıcı Tedbirlerin Devamlılığını Duyurdu

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, koronavirüsüne karşı alınan ekonomiyi rahatlatıcı tedbirlerin devamlılığını duyurdu.

Salgından tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkı’nın ve sektörlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Bakan Oğuz, dün yılın son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan bir takım kararların önemine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen halkın alım gücünün düştüğünü bu bağlamda insanımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla; Katma Değer Vergisi Yasası Oranlar tüzüğü kapsamında;

Zirai alanda kullanılan motorlu kara taşıtlarına %0,

Motor gücü 1600cc ve altında olan motorlu kara taşıtlara %5,

Motor gücü 1600cc üzerinde olan motorlu kara taşıtlarından %10 oranında KDV uygulamasının 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını,

Pandemi dolayısıyla özellikle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu, masaüstü, dizüstü bilgisayarlar ile netbooklar ve tablet bilgisayarlarına sıfır KDV kararlarının yine 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını,

Banka Kartları ve Kredi Kartlarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzügü’nde değişiklik yapılarak, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarının Ocak-Mart 2021 dönemleri için %1, Nisan-Haziran 2021 dönemleri için %5, Temmuz-Eylül 2021 dönemleri için %10 olarak yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Ayrıca, 100 milyon TL’lik kaynağın, Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Fonu’na ödenmek üzere katkı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını yineledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm halka dayanışma çağrısında bulunarak; “tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Ancak inanıyorum ki, Kıbrıs Türk Halkı olarak bu sıkıntılı süreci de birlik, beraberlik ve kardeşlik bağımızla çok daha güçlenerek atlatacağız. Halkımızdan talebim salgına karşı tedbiri elden bırakmadan, maske, mesafe ve hijyenimize dikkat etmek” dedi.