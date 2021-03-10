Maliye Bakanı Oğuz, Narenciye İhracatçı Birliği İle Bir Araya Geldi…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Narenciye İhracatçı Birlikleri ile bir araya geldi.

Bu sabah bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun’da hazır bulundu.

Narenciye İhracatçı Birliği’ni temsilen (Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği) Ahmet Hastürk, Orhan Dilek, Yaşar Akpolat, Bakan Oğuz’a sektörün var olan sorun ve pandeminin yarattığı olumsuz etkilerin yansımalarını aktardı. Mali ve sektörel konular üzerinde bilgi alış verişinde bulundu.

OĞUZ:

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sektörün canlı ve önemli bir sektör olduğunu, geçen yıl pandeminin yarattığı olumsuzluktan etkilenmemesi ve ayakta kalması için büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, bunun da meyvelerinin üretim ve ihracat rakamlarına yansıdığını gösterdi. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Pandeminin yarattığı ekonomik daralmadan tüm kesimlerinde nasibini aldığına değinen Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hükümet olarak mevcut imkânlar çerçevesinde ellerinden gelenin çok daha fazlası için çalıştıklarını kaydederek; “Mutlaka zamanında ve yerinde yapılacak hamleler, alınacak tedbirler önemli. Bu çerçevede imkânları en verimli şekilde, en öncelikli yerlere ulaştırmayı hedefliyoruz ki bunun ekonomiye geri dönüşümü daha güçlü olsun” diye konuştu.