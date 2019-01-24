  • BIST 101.774
  • Altın 216,692
  • Dolar 5,2528
  • Euro 5,9594
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş,Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi.

» »
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş,Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.

SOYSAN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen ziyarette Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması sürecinin yıllardan beridir bir türlü gündemden düşmediğini, ilgili sendika olarak dairenin yeniden yapılandırılmasına karşı olmadıklarını ancak ortaya atılan “özelleştiriliyor” iddialarının da çalışanları endişelendirdiğini belirtti. Soysan ayrıca kurumun devletin hazinesine çok iyi bir gelir getirdiğini ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi’nin bugün personel, araç-gereç, organizasyon eksikliklerine rağmen 87 bine yakın ses abonesi,  18 bin 422 ADSL abonesi, yüzlerce data ve fiber hizmetlerinden de büyük bir gelir sağlandığı bilgisini aktaran Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, son verilere göre bu gelirin 52 milyon TL olduğunu söyledi.

Tel-Sen olarak hizmetlerin özele devrine kesinlikle karşı olduklarını dile getiren Soysan, bu konuda gerekli mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin bilinmesini isterken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın devletçi kişiliği ve sivil toplum örgütleri ile diyaloga açık tavrının bilinmesinden ötürü desteklerini talep etti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sendikaya endişeye kapılmalarını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’na geldiği ilk yıldan itibaren Telekomünikasyon Dairesi’ne her yıl artan oranda yatırım kalemi ayırdığını hatırlatan Denktaş, bunun tam tersini düşünmenin kendisini üzeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını, uzun vadede bakıldığında Telekomünikasyon Dairesi’ni yeniden canlandırıp daha iyi hizmet verebilmesi ve üçüncü bir GSM operatörü kurmanın şart olduğunu, bunun için bir düzenleme yapılması gerektiğini de belirterek, “Ancak alt yapı kesinlikle devlette kalmalı”  dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman yeni hizmete konulan ve tadilatı yapılmış birimleri ziyaret etti.24 Ocak 2019 Perşembe 18:42
  •  İş Kadınları Derneği’nin Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı24 Ocak 2019 Perşembe 18:40
  • Yenişehir Postanesi pazartesinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.24 Ocak 2019 Perşembe 18:39
  • Maliye Bakanı Serdar Denktaş,Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi.24 Ocak 2019 Perşembe 18:35
  • Esnaf kredileri Halk Bankası üzerinden verilmeye başlandı24 Ocak 2019 Perşembe 18:22
  • “Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 5 yeni ünite hayata geçti”24 Ocak 2019 Perşembe 16:20
  • Esnaf kredileri Halk Bankası üzerinden verilmeye başlandı24 Ocak 2019 Perşembe 16:15
  • Sigortalar ve sosyal güvenlikle ilgili yasalar değişiyor24 Ocak 2019 Perşembe 16:10
  • KTHY davası yeniden ertelendi24 Ocak 2019 Perşembe 16:05
  • KTTO: “Belli yasal kriterlere bağlanmadan yapılan saptamalar ve tarışmalar iş barışının bozulmasına neden olmaktadır”24 Ocak 2019 Perşembe 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti