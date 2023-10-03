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Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

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Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması
Maliye Bakanlığı Basın Açıklaması

Maliye Bakanlığı, bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplaması ile ilgili basında yer alan spekülatif haberler üzerine, ilgili dosyanın kamuoyunun kafasında herhangi bir soru işareti bırakmaması adına, 11 Eylül 2023 tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldığını, Kurul tarafından hazırlanan raporun 2 Ekim 2023 tarihinde sonuçlandığını açıkladı.

 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplaması ile ilgili basında yer alan haberler üzerine, 11 Eylül 2023 tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatılmış olup, 02 Ekim 2023 tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan rapor tamamlanıp, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya sunulmuştur. 

Rapor da, Yetkili Bağımsız Murakıpların bilgi ve hesaplama yöntemleri de dikkate alınmış olup, yapılan hesaplama yönteminin genel kabul gören uygulama olduğu belirtilmektedir. 

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu rapor, Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir” denildi.

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