Maliye Bakanlığı Kasım Ayında Yaklaşık 645 Milyon TL’lik Ödeme Yapti

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Kasım 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 172,821,211,31 TL (172 milyon, 821 bin, 211 TL ve 31 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 465,958,341,76 TL (465 milyon, 958 bin, 341 TL, 76 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Bu arada Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan 6,042,239,06 TL (6 milyon, 42 bin, 239 TL ve 6 kuruş)luk ödeme ile birlikte, Maliye Bakanlığı’nın, Kasım 2020 toplam ödemesinin 644,821,792,13 TL (644 milyon, 821 bin, 792 TL ve 13 kuruşu) olduğu bildirildi.

1 – 30 Kasım 2020 dönemi yapılan ödemeler:

Emekli ikramiyeleri - temizlik şirketleri – müteahhit - karantina otel - ilaç ödemeleri - kamulaştırma 102,999,518,29 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri 6,492,349,74 TL

Narenciye teşvik ödemesi 1,022,569,00 TL

Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü) 10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri) 5, 840,968,93 TL

Doğrudan Gelir Desteği (Akaryakıt ödemesi) 4,083,026,00 TL

Navlun + çiğ süt ödemesi 5,629,439,31 TL

Taşımacılık avans ödemesi 584,608,68 TL

Burs ödemesi 3, 734,237,16 TL

Temsilcilik kanalı ile PCR alımı 400,000,00 TL

Mersin Temsilciliği havale (Jeneratör alımı) 33,000,00 TL

TC Savunma Ödemeleri için yapılan ödeme 32,001,494,20 TL

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TOPLAM 172,821,211,31 TL