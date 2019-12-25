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Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı

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Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası kripto paralarla (Bitcoin, Ethereum, XRP, vb.) igili bir açıklama yayımladı.
Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde son günlerde çeşitli iş yerlerinde sanal para alım-satımı yapıldığına ilişkin ilanlar yer almaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına sanal paraların barındırdığı muhtemel risklerin kamuoyuna hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Sanal para (Bitcoin, Ethereum, XRP, vb.), herhangi bir Merkez Bankası, benzeri resmi kamu kuruluşu ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen, resmi olarak ihraç edilmiş para birimlerine bağlı olmayan, resmi olarak para birimi veya para statüsü bulunmayan, ancak gerçek ve tüzel kişiler tarafından takas aracı olarak kabul edilebilen bir araçtır.

Sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi, söz konusu sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yaratmaktadır.

Sanal paralar, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da sanal para alım-satımı yapanların suiistimalinden kaynaklı risklere de açıktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturabilmektedir.

Gerek fiziksel basın yayın organlarında gerekse internette reklamları yapılan sanal paralara dayalı bazı iş modelleri veya yatırımlar, büyük kârlar vaat eden oluşumlar şeklinde sunularak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

 

 

 

 

Vatandaşlarımızın herhangi bir resmi otoritenin denetimi altında bulunmayan sanal para işlemlerinde ve/veya bu işlemlerin gerçekleştirildiği dijital ortamlarda yaşanabilecek mağduriyetlerde, maddi kayıplar yaşayabileceklerini ve bu kayıplarını telafi edebilecek bir yasal düzenleme ve otorite bulunmadığını göz ardı etmemeleri büyük önem arz etmektedir.

Tüm bu hususlar çerçevesinde, sanal paralar ile ilgili işlem gerçekleştiren kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve sanal paralar ile ilgili işlem yaptıklarında yukarıda bahsi geçen olası olumsuzluklarla ve vergi yükümlülükleri ile karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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