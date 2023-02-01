  • BIST 4.924,93
  • Altın 1167.503
  • Dolar 18.8096
  • Euro 20.4962
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Maliye Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar yapıldı

» »
Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü ise Veysi Bozcan oldu
Maliye Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar yapıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görevden alma ve atamalar yapıldı. Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bütçe Dairesi Müdürlüğü görevine 25 Temmuz 2019 tarihinde atanan Halil Muhtaroğlu görevden alındı, yerine Mehmet Cabacaba atandı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü görevini 22 Haziran 2016 tarihinden beridir sürdüren Mustafa Deveci de görevden alındı ve yerine Veysi Bozcan getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte Denetim!01 Şubat 2023 Çarşamba 13:50
  • Kavga Esnasında Burnunu Kırdı01 Şubat 2023 Çarşamba 13:44
  • Ocak ayının trafik bilançosu ağır… 4 can kaybı, 56 yaralı01 Şubat 2023 Çarşamba 13:23
  • Gazimağusa'da yangın! Bir çocuk yoğun bakımda01 Şubat 2023 Çarşamba 13:12
  • Taçoy: İmzalanan protokolle herkes sağlık sisteminden yararlanabilecek01 Şubat 2023 Çarşamba 12:42
  • Borçlarını ödeyebilmek için hırsızlık yaptı, 36 ay hapis cezası aldı01 Şubat 2023 Çarşamba 12:07
  • Ölümlü kaza sanığına 3 yıl hapis cezası01 Şubat 2023 Çarşamba 11:23
  • Gümrük ve bütçe dairelerinde değişim01 Şubat 2023 Çarşamba 11:06
  • Ülke genelinde elektrik kesintileri... 3 ünite devre dışı kaldı01 Şubat 2023 Çarşamba 10:48
  • KTAMS, LAÜ’de uyarı grevi yapıyor01 Şubat 2023 Çarşamba 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti