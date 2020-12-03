Maliye Bakanlığı’ndan Asılsız İddialara Yanıt Gecikmedi

Halkımız, Maliye Bakanlığımızı ve Bakanlığa bağlı Daireleri itibarsızlaştırıcı, yanlış ve spekülatif söz konusu bu tür haberlere itibar etmemelidir.

Yazılı basında yer alan bir gazetede bugün de çıkan ve Girne bölgesinde 20 dönümlük arazinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 10 yıllığına Kıbrıs Türk Qatar Uluslararası İşbirliği ve Toplumsal Gelişim Merkezi’ne kiralandığı iddia edilen haber tamamen asılsız, uydurma haber olup gerçekleri yansıtmamaktadır.

Söz konusu gazete, gerçeği yansıtmayan bu haberi, araştırmadan ve Maliye Bakanlığı’ndan herhangi bir bilgi alış verişinde bulunmadan ısrarla yayınlamakta ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

Halkımız, Maliye Bakanlığımızı ve Bakanlığa bağlı Daireleri itibarsızlaştırıcı, yanlış ve spekülatif söz konusu bu tür haberlere itibar etmemelidir.