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Maliye-Sen'den Hazine ve Muhasebe Dairesi'nde şok eylem ve grev ...

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Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Yönetim Kurulu, Göç Yasası Çalışanları maaşlarına yüzde 6 ek artış yapılması için gereken yasal düzenlemenin yapılmadığı gerekçesiyle eylem ve grev kararı aldığını duyurdu.
Maliye-Sen'den Hazine ve Muhasebe Dairesi'nde şok eylem ve grev ...

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Yönetim Kurulu, Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlerin maaşlarına, hükümetle uzlaşıya varıldığı gibi yüzde 6 ek artış yapılması için gereken yasal düzenlemenin hala yapılmadığı gerekçesiyle şok eylem ve grev kararı aldı.

Konuyla ilgili Maliye-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, bu çerçevede Hazine ve Muhasebe Dairesi, Muhasebe Şubesi’nde bugün yapılan şok eylem ve grevle, tüm muhasebe işlemleri ve devlet ödemelerinin durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada “Hükümetin verdiği sözü yerine getirerek, Göç Yasası Çalışanları maaşlarına yüzde 6 ek artış yapılması, barem tabloları arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için takvimlendirme çalışması yapılması ve günümüz şartlarına uygun Gelir Vergisi düzenlemelerinin yapılması için protokol imzalanana kadar grevlere devam edebileceğimizi, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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