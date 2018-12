Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oy birliğiyle onayladı.

OĞUZ: “25 YILDA EMEKLİLİK HAKKIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR NE AŞAMADA?”

Polis bütçesiyle ilgili söz alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, artan suç oranlarının polisteki altyapı, sayısal eksikliği ortaya çıkardığını söyledi.

Polisin özveriyle çalıştığını ama Polis Yasası ile ilgili sözlerin tutulamadığını kaydeden Oğuz, polislerin haklarıyla ilgili düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Oğuz, polisin 25 yıldan emeklilik talebi olduğunu dile getirerek, bu konudaki çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.

“ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORLAR”

“Hizmet beklediğinizin sorununu çözmezseniz, daha büyük sorunla karşılaşırsınız” diyen Oğuz, polisin zor şartlarda görev yaptığını, iç huzuru sağlamak gerektiğini kaydetti.

Suç oranlarının azaltılmasıyla ilgili polisin daha önleyici tedbirler alması gerektiğini söyleyen Oğuz, yeni şubeler ve birimler açılması, hizmet içi eğitimler, polis sayısı gibi alanlarda sorunların çözülmesini istedi.

Oğuz, Özel Güvenlik Yasası’nın tüzüklerinin hazırlanmasının ve polisin kendi içinde adaletin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

ARIKLI: “POLİSİN 25 YILLIK HİZMETİ 37 BUÇUK YIL HİZMETE DENK”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, polisin çeşitli alanlarda sorunlar yaşadığını ama bu sorunlara ilişkin hükümetten yanıt alamadığını söyledi.

Arıklı konuşmasının başında, hükümet ortaklarının seçimlerden önce polis ile ilgili verdiği vaatleri ve hükümet programındaki ilgili maddeleri içeren bir yazı okudu.

Geçen 10-11 aylık sürede polisle ilgili hangi icraatların yapıldığını soran Arıklı, “hakların gasp edildiğini” savundu.

Polis Yasası’nın 3 bin civarı polisin olmasını öngördüğünü, şu an için 850 eksik olduğunu dile getiren Arıklı, “Nüfus çoğalıyor, asayiş bozuluyor, polis sayısı her geçen gün azalıyor” dedi.

Polisin çalıştığı 25 yıl sürede 72 bin saat, kamu görevlisinin 25 yılda 48 bin saat çalıştığını söyleyen Arıklı, polisin 25 yıldaki çalışmasının 37 buçuk yıl hizmete denk geldiğini, 25 yılda emeklilik hakkı alamadığını belirtti.

Branşlaşma ve terfilerde yaşanan sorunlara değinen Arıklı, polisin angarya işlerden kurtarılması yönünde adım atılmasını istedi.

Arıklı, devriye gezen polis sayısının az olduğunu, polisin içinde kriminal olaylara karışan, işkence uygulayanlar bulunduğunu, bunların da ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

MANAVOĞLU: “POLİSLE İLGİLİ RADİKAL KARARLAR ALINMALI”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, polisin çalışma koşullarının zorlu ve yoğun olduğunu, haklarının geri kaldığını söyledi.

Polisle ilgili radikal kararlar alınması, polis istihdamı için farklı yollara gidilmesi gerektiğini dile getiren Manavoğlu, 73 yeni polise karşın eksik sayısının çok fazla olduğunu belirtti.

Polis münhallerinin daha hızlı yapılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, sivil hizmet görevlileri sayısında da düşüş yaşandığını kaydetti.

Gülşah Sanver Manavoğlu, poliste 200 civarında idari memur bulunduğunu dile getirerek, bu memurların sahaya inebileceği koşulların yaratılması gerektiğini belirtti.

Manavoğlu, polis teşkilatının eksikliklerini tamamlanmasının ardından emeklilik açılımı yapılmasının daha doğru olacağına inandığını söyledi.

Ülkede asayişin yeteri kadar sağlanamadığını, çeteleşmelerin başladığını, bunun kırılmaması halinde gelecek günlerde daha ciddi olaylar yaşanabileceğini dile getiren Manavoğlu, yasaların uygulanması noktasında sıkıntı olduğunu belirtti.

Manavoğlu, sorgulama odaları ve karakollara kamera takılması gerektiğini, bunun şeffaflık açısından önemli olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “POLİS UZAYAN ÇALIŞMA SAATLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, polisin günlük çalışma koşullarında iyileştirme yapılması gerektiğini, polis merkezleri ve binalarının imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, polisin uzayan çalışma saatlerinin karşılığını alamadığını, fırsat eşitliği anlamında adım atılması, düzenleme yapılmasını istedi.

Nüfusun çoğaldığını ve farklılaştığını, bunun da beraberinde yeni suç şekillerini taşıdığını, polisin bunları farkında olacak şekilde eğitim alması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, branşlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, hücrelerde ölüm olaylarının toplumda yara açtığını, kamerasız hücre kalmaması gerektiğini belirtti.

Polisin kendi içinde motivasyon ve özveriyi kaybetmemesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, polisin tayin ve terfilerinde yaşanan bazı sıkıntılara değindi.

Çavuşoğlu, “Polis terfilerinde rütbelerin sökülmesine vesile olan kişilere dava okundu mu, ceza aldılar mı? Dava okunması, gerekirse ceza almaları lazım. Ancak o şekilde bu anlayış değişir” dedi.

“Polis ne kadar güçlüyse, devlet de o kadar güçlü olur” diyen Çavuşoğlu, polis terfilerinin sorun ve sıkıntı yaşanmadan adil ve şeffaf bir şekilde yapılması dileğinde bulundu.

AMCAOĞLU: “KİMSE ANGARYA ÇALIŞTIRILMAMALI”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, polisin hakkını alamadığını söyleyerek, kimsenin angarya çalıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, polisin istihdam ihtiyacına değinerek, personel istihdamı yanında donanımını da yükseltmek gerektiğini kaydetti.

Özel Güvenlik Yasası’nın devreye girmesiyle özel güvenlik ihtiyacının karşılanacağını, polisin yükünün biraz azalacağını söyleyen Amcaoğlu, doğru zamanda yasaların geçirilmemesiyle yaşanan sıkıntılara değindi.

Amcaoğlu, Kent Güvenlik Yasası’nın hayata geçmesiyle, çağdaş imkanların kullanılacağını, bunun önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Polisin, mevzuat, personel, teknik donanım açısında çağdaş seviyeye gelmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, suç unsurları ile geçmişin yöntemleriyle baş edilemeyeceğini kaydetti.

Amcaoğlu, poliste bir vizyon değişikliği, yeniden yapılanma gerektiğini; en büyük sorunun vizyon sorunu olduğunu ifade etti.

GÜNDÜZ: “POLİSE GÜVEN TAM”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, poliste çağdaş koşullarda mücadele için ekip ve ekipman kullanılması gerektiğini söyledi.

Gündüz, ekipman ve personel sıkıntısına rağmen polise güveninin tam olduğunu belirtti.

Polisin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gündüz, bütçedeki rakamlarla bunun nasıl yapılacağını sordu.

Polisin ek mesailerinin hak ettiği şekilde ödenmesi halinde emeklilik taleplerinin azalabileceğine inandığını söyleyen Gündüz, beş yıla karşılık bir yıl yıpranma hakkı verilmesinden bahsetti.

İtfaiyenin de Polis Teşkilatı’na bağlı olduğunu anımsatan Gündüz, ekipmanların önemine değinerek, bu bütçeyle daha çağdaş ve modern ekipman ihtiyacının karşılanmasının zor olacağını kaydetti.

Gündüz, yeterlilik ve yarışma sınavlarına önem verilmesi, sözlü sınavlarda sadece kendini ifadenin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Gündüz, yeni polis okulunda atış yapılıp yapılamayacağını, nerede yapılacağını ve polisin sivile bağlanması için çalışma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

BEROVA: “POLİS OKUL YANLARINDA FİİLİ VE ETKİN GÖREV YAPMALI”

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, okullardaki uyuşturucu madde tehlikesine işaret ederek, okul yanlarında uyuşturucu satışı yapmaya teşebbüs eden bu kişileri “şerefsizler” olarak niteledi ve polisin buralarda fiili ve etkin görev yapması için teşkilat içinde gerekli önlemlerin alınmasının elzem olduğunu vurguladı.

“TOPLU GÖSTERİLERDE MÜDAHALEDE YETKİ SINIRINI BELİRLEYEN YASA YOK”

Berova, polisin toplu gösteri sıralarında müdahalede yetki sınırını belirleyen bir yasasının olmadığını da ifade ederek, polise bu konuda görevinin ne olduğunu gösterecek yönde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Berova, kadına yönelik şiddete karşı önlemler kapsamında oluşturulan merkezin teşkilat şemasının ne olacağının belirlenmesi için Meclis’in bu konudaki görevi yerine getirmesi gerekliliğine değindi.

Özdemir Berova, yükseköğrenimde güvenlik ihtiyaçlarının klasik polis icraatlarıyla sürdürüldüğünü ifade ederek, hem yükseköğrenim, hem de turizmde yeni teşkilatlandırmaya gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bu adımların atılmasının şart olduğunu söyledi.

İtfaiye konusuna da değinen Berova, itfaiyenin çok ciddi ekipman sorunları olduğunu belirterek, bu konuda eksikliği bulunan teknik altyapıdan bahsetti, bu altyapı sorunlarının giderilmesini istedi.

Özellikle Girne İtfaiye Şubesi’nde yeni merkezler kurulması ve eksikliklerin giderilmesi gerekliliğine işaret eden Berova, ayrıca Girne Gümrük Birimi’ndeki polis noktasında kamera bulunmadığını ifade ederek, bu eksikliğin giderilmesini istedi.

Berova, Ercan Havalimanı’nda da polis yerine görev yapacak sivil güvenlik görevlilerinin eğitimine başlanıp başlanmadığını sorarak, vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminatı olan polisin eksik yasal ve itfaiye başta olmak üzere eksik teknik altyapısının tamamlanmasını talep etti.

TAÇOY: “POLİS SAYISI YETERSİZ”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, polis teşkilatının ileriye taşınması amacıyla bir takım değerlendirmeler yapacağını ifade ederek, konuşmasında İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasıyla ortaya çıkabilecek sıkıntıları dile getirdi.

Taçoy, Güney ile Kuzey arasında rakamlarla kıyas yaparak, KKTC’deki polis sayısının nüfus ve görevine bakıldığında az olduğunu ve ülke güvenliği için bu sayının artırılması gerektiğine işaret etti.

2 BİN 47 POLİS, 225 SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ, 199 İTFAİYE MEMURU

Ülkede 2 bin 47 polis memuru, 225 sivil hizmet görevlisi ve 199 itfaiye memuru olduğunu ifade eden Taçoy, bu sayının artırılmasının elzem olduğunu, çünkü polisin şu andaki yapısıyla eğitim başta olmak üzere her alanda eksik olduğunu, görev kabiliyetini artıracak adımlar atamadığını kaydetti.

Taçoy, polisin teknik ve personel altyapısının da ülkedeki değişen suç yapısına göre şekillenmesi gerektiğini ifade ederek, örneğin trafikte bir kişinin alkol mü uyuşturucu madde mi kullandığının belirlenmesi için gerekli eğitim ve teknik altyapının sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.

Dünyada bu konuda yapılan test ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Taçoy, polisin bu yönde araştırma yaparak kendini hem yasal hem bilgi hem de teknik olarak geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.

Taçoy, Güzelyurt Polis binasının yenilenmesi, Gönyeli’de yapılan Polis karakolunun kapalı tutulmasına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksek binaların fazlalığına da işaret eden Taçoy, bu konuda itfaiyede bazı önlemlerin alınması gerekliliğinden bahsetti.

ÖZTÜRK: “POLİS DAHA FAZLA DEĞER HAK EDİYOR”

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk de, güvenliğin ülkenin belkemiği olduğuna işaret ederek, polise gereken değerin verilmesinin önemine vurgu yaptı. Polisin daha fazla değer hak ettiğine inandığını söyleyen Öztürk, polisin çalışma alanları ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Sınır kapılarında daha çok denetim yapılması gerekliliğine işaret eden Öztürk, ülkede artan uyuşturucu sorununun da bu denetimin sağlanması durumunda azalacağına inanç belirtti. Okullarda polis bulundurulmasının da uyuşturucu sıkıntısına önlem olacağına inanç belirten Öztürk, polise sendikal örgütlenme hakkının da verilmesini talep etti.

ÇALUDA: “POLİS CAN VE MALIN TEMİNATI”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, ülkede en çok güven duyulan, itibar edilen örgütlerden birinin polis olduğunu belirterek, polisin ülke için önemine işaret etti. Çaluda, polisin ülkenin güvenin can ve mal sağlığının teminatı olduğunu vurguladı.

Çaluda, o yüzden hükümetin polis teşkilatına gereken önemi vermesini istedi, polis yasasının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Lefke’nin 2 yıldır ilçe olduğunu ancak polis müdürlüğünün açılmadığını ifade eden Çaluda, bölgedeki polis sayısının 25-26, nüfusun 27 bin olduğunu belirtti, polisin bu bölgede güçlendirilmesinin şart olduğunu vurguladı, Lefke halkı adına bu talebi ilettiğini kaydetti.

ANGOLEMLİ: “POLİS BAŞBAKANLIK’A KAĞIT ÜSTÜNDE BAĞLI”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, polisin Başbakanlık’a bağlı olmadığını, kağıt üzerinde bağlı göründüğünü ancak kimsenin polise karışamadığını ifade ederek, bu konuda geçmişte polis ile yapılan öneri ve görüşmeleri anlattı.



Angolemli, bu konudaki gerçeklerin bilinerek hareket edilmesi gerektiğini, geçici 10. madde değişmediği, polis sivilleşmediği sürece bu konuda adım atılamayacağını ifade ederek, TDP’nin bu konudaki görüşünün belli olduğunu ancak bugün hükümette 4 ortak bulunduğunu o yüzden bazı işlerin kolay olmadığını söyledi.



KKTC’nin dışta bu maddeden dolayı “Türkiye’nin alt yönetimi” olarak görüldüğünü, bu yüzden bazı işlerin bu Meclis’te kolay olmadığını, Meclis’in oturup Anayasa’yı çalışması gerektiğini ifade eden Angolemli, Anayasa’da yer alan “geçici” 10. maddenin adının üstünde olduğunu vurguladı.



Angolemli, iç güvenliğin çok önemli olduğunu ve polisin artık sivilleşmesi gerektiğini, ancak bu konuda olumlu bakamadığını söyledi. Hüseyin Angolemli, Anayasa değişikliği ve bu madde değişmezse bir sonuç ortaya çıkmayacağını, o yüzden UBP çalışma yaparsa arkadaşları ile birlikte destek vereceğini ifade etti.

Poliste yaşanan sıkıntıları anlatan ve bazı sıkıntıların polis bu yapıda olduğu sürece aşılmasının zor olduğunu ifade eden Angolemli, Türkiye’de polisin sivile bağlı olduğunu, sivil özel güvenlik görevlileri olduğuna dikkat çekti.

Ülkede artan yükseköğrenim öğrencisi sayısına işaret eden Angolemli, bu insanların kim olduğunu sordu, ülke gençliğine zarar vermeye başladığını, uyuşturucu, cinayet her türlü suça bulaştırdığını ifade ederek, ülkede öğrenci sayısının artmasının ülkeye gençliğe ve halka zarar vermesinin önüne geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Angolemli, üniversite izinleri verilirken vergiden kaçınılmaması ve alınması gerekliliğine işaret ederek, bunun güvenlik için kullanılması gerektiğini söyledi.

Devletin bu konuda adım atması ve polise gereken önemi vermesi gerekliliğine işaret eden Angolemli, poliste huzurun sağlanması ve halka yansıtılması gerektiğini kaydetti.

TATAR: “POLİS VE İTFAİYE DE, HÜKÜMET DE GEREKLİ ADIMLARI ATMALI”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, ülkede gelişen yapı içerisinde yaşanan sıkıntıları polisin de yaşadığını ve bu yönde polisi geliştirecek adımların atılması gerekliliğine işaret etti. Tatar, ülkede 100 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu ve polisin ülke güvenliğini sağlamasının önemine işaret ederek, polisin bu konuda kendini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri’nin Başbakanlık’a polisin de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğunu, bu yüzden polisin Başbakanlık’a bağlı olduğunu ifade ederek, tedbirlerin bu çerçevede bir bütün içerisinde alınmasının önemine işaret etti.

Özellikle Girne’de artan nüfus, öğrenci, turist otel yerleşim yerlerine bakıldığında polis ve itfaiyenin de kendini geliştirmesi, hükümetin de polis ve itfaiyenin gereken adımları atması gerektiğini ifade eden Tatar, Meclis kürsüsünden yapılan konuşmaların uyarı olarak kabul edilmesi ve dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Tatar, uyuşturucu madde ile ilgili gerekli önlem ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, uyuşturucu maddenin ülkenin geleceğini olumsuz etkilediğini, o yüzden bu konuda gerekli hassasiyetin hem polis hem de hukuk sistemi tarafından gösterilmesini istedi.

Mali polisin çalışmalarını yapabilmesi için destek verilmesini de talep eden Tatar, halkın bekası için polise gereken önemin verilmesini istedi.

ERHÜRMAN: “POLİSİN İŞ YÜKÜ AĞIR”

Başbakan Tufan Erhürman da, tüm milletvekillerini dinlemesinin ardından konuşmalara cevap verdi. Suçlarla mücadelede önemli yer tutan polisin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Erhürman, ülkede nüfus yanında 102 bin üniversite öğrencisi bulunduğunu, buna ek olarak 47 bin çalışma izinli aileleriyle birlikte 150 bin, yüzbinlerce de turist eklenince polisin iş yükünün ağırlığının ortaya çıktığını kaydetti.

Suç ve suçlulukla mücadelede en etkin role polisin sahip olduğunu, bu konuda bazı üniversitelerle bir konferans düzenlemeyi düşündükleri, bu kişilere karşı ırkçı davranışlara varan davranışlar olduğunu ancak bunları tasvip etmediğini, bu yüzden eğitici önlemler almayı planladıklarını anlatan Erhürman, polisin teknik, teçhizat personel açısından güçlendirileceğini belirtti.

Polise gereken önemi verdiklerini, sorunları saptadıklarını, çözümü yönünde adım attıklarını, istihdam yaptıklarını ancak bazı çalışanların kamu sınavlarına girip daire değiştirdiğini ifade eden Erhürman, bunun önüne geçecek adımlar atmak için çalıştıklarını, istihdam edilen kişilerin belli bir süre içinde bu sınavlara katılamayacağını söyledi.

Erhürman, özel güvenlik için eğitimlerin başlayacağını, polis okuluyla ilgili gerekli adımların atılacağını, açılışının yapılması için polisin gerekli adımları atacağını, atışların orada olmayacağını, Lefke ve Karpaz bölgesinde girişimlerin yapıldığını, çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Başbakan Erhürman, itfaiyenin araç sıkıntısının Girne için giderilmesi çalışmalarının sürdüğünü, Lefkoşa ve Mağusa’da bu aracın bulunduğunu, polisin içinde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’nin de çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET ŞİKAYETLERİNİN ARTIŞI ÜZÜCÜ”

Erhürman, bu birime Ekim ayına kadar 205 başvuru olduğunu ancak 26 kasımdan bugüne 74 şikayet daha geldiğini kaydetti. Bunun üzücü olduğunu, ama bu başvuruların şubedeki personelin işini güven içerisinde güven vererek yaptığını gösterdiğini ifade eden Erhürman, çalışanlara teşekkür etti ancak şikayetlerin artışının üzücü olduğunu vurguladı.

Erhürman, ülkede güven yaratmanın denetimlerle artırıldığını, huzur operasyonlarının önemli olduğunu, bu çalışmaların güveni huzuru artırdığını ifade ederek, sürdürüleceğini vurguladı.



Başbakan Erhürman, polis teşkilatına teşekkür ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.