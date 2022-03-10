Maraş Avcılık – Atıcılık Birliği 2022 – 2024 Dönem Başkanlığına oybirliği ile Cem Yababa seçildi.

Cem Yababa, dün akşam Gazimagusa’da birlik lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda yaptığı konuşmada, birlik olarak yaban hayvanlarının sağlıklı üremesine ve doğanın korunmasına her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı. Cem Yababa, “Avcılık demek; yaban hayvanlarını, doğayı yok etmek değildir” dedi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel kurulda 2022 - 2024 Dönemi Avcılık Asbaşkanlığına Emekli Albay Erdoğan Volkan, 2022 - 2024 Dönemi Atıcılık Asbaşkanlığına ise Mehmet Besim Özgöker getirildi.

Maraş Avcılık -Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul toplantısında belirlenen yönetim kurulu şöyle:

“Genel Sekreter İsmail Güneş Güneşoğlu, Genel Sayman Eralp Başman, Trap Atıcılık Sorumlusu Adnan Berkay, Ateşli Tabanca Sorumlusu Osman Boransel, Skeet Atıcılık Sorumlusu Kemal Bitirim, Havalı Silahlar Sorumlusu Pertev Kandemir, Zıpkın ile Balıkçılık Sorumlusu Burak Çelik, Olta ile Balıkçılık Sorumlusu Ergenç Boyacı, Av Koruma Sorumlusu Mustafa Emirkan, Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Tahsin Türkoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Batur Sağlamer, Lokal Sorumlusu Erdoğan Solman, faal üyeler Tunç Derebey, Bekir Boransel ve Mehmet Ayhan Sılaydın, Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Taşkın Şarkıcı, faal üyeler Tevfik Türkoğlu ile Hasan Anday, Disiplin Kurulu Başkanı Ünsal İlhan, faal üyeler Dt. Ertunç Mevlit ile Ertan Yababa.”

Genel kurulda yapılan seçimde; İdari İşler Sorumlusu Senar Koreli, Basın Sorumlusu ise Erhan Akbora oldu.