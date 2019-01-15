KKTC Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak “Maksimum Sanat Minimum Risk” Sanat Kampı düzenleniyor.

Maraş’ta çocuklara yönelik ‘’Maksimum Sanat Minumum Risk’’ kampı düzenleniyor

KKTC Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak “Maksimum Sanat Minimum Risk” Sanat Kampı düzenleniyor. Etkinlikle ilgili basın toplantısı tüm paydaşların katılımı ile yarın saat 10.00’da Gazimağusa Belediyesi Maraş Gelişim Akademisi’nde düzenlenecek.