“Maraş’ta Provokasyona Hayır’’ eylemi yapılacak

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri yarın kapalı Maraş’ta yapılacak “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönler ile Kapalı Maraş Açılımı” konulu yuvarlak masa toplantısını protesto edecek.

“Maraş’ta Provokasyona Hayır” sloganıyla yarın saat 10.00’da Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi karşısında eylem düzenlenecek. Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, YKP, BKP, KTÖS, Basın-Sen, DEV-İŞ, Hayata Dokun Hareketi ortak açıklamasında, “Bizler aşağıda imza sahibi olan örgütler olarak Gazimağusa’nın kapalı bölgesi olarak bilinen Maraş’ta gerçekleşecek Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı yuvarlak masa toplantısını reddediyoruz.

Kapalı bölge Maraş’ın BMGK 550 numaralı kararı bölge sakinleri dışında yerleşime açılmasını kab edilemez bulduğumuzu belirtir ve bölgenin Birleşmiş Milletler yönetiminde açılması gerektiğine vurgu yaparız. denildi.

“TOPLUMLARIN BARIŞMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN”

Bugüne kadar sunulan ve taraflarca eş zamanlı olarak kabul edilmeyen bütün planların, bölgenin Kıbrıslı Rum parça devleti yönetiminde olacağına yönelik genel bir kabulü barındırdığı kaydedilen açıklamada, “Bizler, Kapa Maraş’ı toplumların barışması için önemli bir zemin olarak görmekteyiz.” denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Maraş’ın iki toplumun rızası olması kaydı ile kapsamlı çözümü beklemeden, uzlaşılabilir ve karşılıklı uyumu sağlayacak bir mesele olarak görmekteyiz.

Böylesi bir uzlaşma ile ulaşılacak bir barış ise Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarına askeri güç kullanılarak kapatılan bu bölgenin öncelikle evlerini geride bırakan insanların erişimine, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde açılmasıyla mümkün olabilir. Bu yaklaşım belki de Kıbrıslı toplumların birbirlerini dinlemesi, anlaması, özür dilemesi ve affetmesi için sahip olduğumuz en büyük şanstır.

Toplumların rızası olmadan atılacak adımların ise mağduriyet yaratma riski yüksektir. Asker kontrolü altında bulunan bu yasak bölgede, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen, belirli bir siyasi kesimin katılımını amaçlayan ve diğerlerini dışlayan toplantının ‘uluslararası hukuk’ kapsamında karar üretebilme kapasitesi, yetkisi ya da amacı olmadığı görülmektedir.”

Yıllardır yürütülen görüşmelerde birçok yönü ile tartışıldığı ve BM kararlarının temelini oluşturan Federal Kıbrıs çerçevesinin barışın ortak zemini olduğu belirtilen açıklamada, “Bunun dışında Maraş üzerinde atılması planlanan adımların siyasi hedeflerinin sakıncalı sonuçlar çıkaracağını hatırlatarak, çatışmayı körükleme ihtim olan adımların atılmasına karşı olduğumuzu vurgularız” denildi