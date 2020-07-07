  • BIST 117.557
  • Altın 392,262
  • Dolar 6,8586
  • Euro 7,7268
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Marketler Birliği Perakende Satış Noktalarının Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini İstedi

» »
Marketler Birliği Perakende Satış Noktalarının Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini İstedi
Marketler Birliği Perakende Satış Noktalarının Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini İstedi

Marketler Birliği, bakkal, market, süpermarket ve off licence’ların çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bu gibi satış noktalarının çalışma saatlerinin bir an önce düzenlenerek, iş yeri sahipleriyle çalışanların

“vahşi çalışma koşullarından kurtarmalarını ve insanca  çalışma koşullarına kavuşturulmalarını” istediklerini vurguladı.

“DURGUNLUK VE GÜVENSİZLİĞİ KALDIRACAK YAPICI KARARLAR BEKLİYORUZ”

Ekonominin canlandırılması için Hükümetten etkili ve yerinde kararlar almasını beklediklerini de ifade eden Nalcıoğlu, “Piyasalarda oluşan durgunluk ve güvensizlik ortamını ortadan kaldıracak, yapıcı kararları ekonomi alanındaki örgütlerle birlikte istişare ederek üretmesini talep ederiz” dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her Daim Dostlar Kaplumbağaların Yumurtlama Alanlarının Korunması İçin Çağrıda Bulundu07 Temmuz 2020 Salı 10:50
  • Cezaevin'de Yangın Çıktı07 Temmuz 2020 Salı 10:42
  • PCR Testleri İçin Hizmet Alımı07 Temmuz 2020 Salı 10:39
  • “Para yok diye insanlardan kesinti yapıldı, kamu kaynaklarının nereye harcandığını da göremedik”07 Temmuz 2020 Salı 10:29
  • Tatar resti çekti: Kurultaya giderim de görürler07 Temmuz 2020 Salı 10:26
  • Dr. Gülgün Vaiz: “Planlarımızı günlük değil uzun vadeli yapmak zorundayız...”07 Temmuz 2020 Salı 10:17
  • KİKEV Özel Eğitim Kurumlarına “şeffaf maske” bağışladı07 Temmuz 2020 Salı 10:14
  • Meteoroloji Dairesi:Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor07 Temmuz 2020 Salı 10:06
  • Üretici birliklerinden hükümete tepki: “Ya bu işi yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz”07 Temmuz 2020 Salı 09:36
  • Sağlıkta Örgütlü Sendikalar Eylem Yapıyor07 Temmuz 2020 Salı 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti