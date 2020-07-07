Marketler Birliği Perakende Satış Noktalarının Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesini İstedi

Marketler Birliği, bakkal, market, süpermarket ve off licence’ların çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bu gibi satış noktalarının çalışma saatlerinin bir an önce düzenlenerek, iş yeri sahipleriyle çalışanların

“vahşi çalışma koşullarından kurtarmalarını ve insanca çalışma koşullarına kavuşturulmalarını” istediklerini vurguladı.

“DURGUNLUK VE GÜVENSİZLİĞİ KALDIRACAK YAPICI KARARLAR BEKLİYORUZ”

Ekonominin canlandırılması için Hükümetten etkili ve yerinde kararlar almasını beklediklerini de ifade eden Nalcıoğlu, “Piyasalarda oluşan durgunluk ve güvensizlik ortamını ortadan kaldıracak, yapıcı kararları ekonomi alanındaki örgütlerle birlikte istişare ederek üretmesini talep ederiz” dedi.