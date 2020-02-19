Marketler Birliği: Yapılan alışverişte Güneye göre KKTC daha ucuz

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde satılan ürünlerin, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu söyledi.

Nalcıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürünlerinde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamın KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Marketler Birliği, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs marketlerinde satılan aynı nitelik, kalite ve gramajdaki temel tüketim mallarının fiyatlarını araştırarak, rakamları düzenlediği basın toplantısında açıkladı