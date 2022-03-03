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Mart Ayı, MS Farkındalık Ayı... Cumartesi Yürüyüş Düzenlenecek

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Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS’i anlatmak, MS hastaların yaşadığı gerek hastalıktan gerekse ilaç eksikliğinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek için 5 Mart Cumartesi günü yürüyüş düzenliyor.
Mart Ayı, MS Farkındalık Ayı... Cumartesi Yürüyüş Düzenlenecek

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS’i anlatmak, MS hastaların yaşadığı gerek hastalıktan gerekse ilaç eksikliğinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek için 5 Mart Cumartesi günü yürüyüş düzenliyor.


MS’in rengi olan turuncu balonlarla saat 14.00’de Girne Kapısı’ndan başlayacak yürüyüş Sarayönü Meydanı’nda müzik dinletisiyle son bulacak.


Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde unutulan kronik hastalığı bulunan pek çok gruptan biri olan MS hastalarının özellikle ilaç konusunda sıkıntılar yaşamaya devam ettiğine dikkat çekerek, tedavideki aksamaların MS hastalarının atak geçirmesine ve engellilik durumunun artmasına neden olabileceğine işaret etti.


“MS hastalarını fark etmek, buzdağının görünmeyen yüzünü görmek isteyen herkesi yürüyüşümüze bekleriz” diyen Hançerli, MS’in genellikle 20-40 yaş arası genç erişkinlerde görülen ve kendini ataklarla belli eden bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu belirterek, MS hastalarının istihdam konusunda da sorunlar yaşadığına dikkat çekti. 


Hançerli, kesin tedavisi olayan MS’in erken tanı ve ilaç tedavileriyle kontrol altında tutulabildiğini de kaydetti.

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