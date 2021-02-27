Mart ayında gözler büyüme rakamları ve ekonomik reformlarda olacak

1 Mart Pazartesi günü, 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak, aynı hafta şubat ayına ilişkin hem enflasyon hem de ihracat rakamları belli olacak.

Türkiye'yi mart ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Gözler bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken bir yandan da ekonomik reform paketine odaklanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, mart ayıyla birlikte ekonomi gündemi daha da hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Mart Pazartesi günü 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden biri olacağını belirtmişti.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 6,7 büyümüştü.

İhracat ve enflasyon

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Mart Salı günü şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen 2020'yi ihracatta rekorlarla kapatırken, bu yılın ilk ayında da 15,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı.

TÜİK, 3 Mart Çarşamba günü şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE ocakta yıllık yüzde 14,97, aylık yüzde 1,68 artmıştı.

İşsizlik rakamlarında revizyon

Kovid-19 salgınının etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK, iş gücü istatistiklerinde revizyon yapılacağını ve üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine, bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçları yayımlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, 10 Mart'ta "kasım-aralık-ocak" aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart'ta ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar açıklanacak. 12 Nisan'da da bu yılın ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

İşsizlik oranı Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kovid-19'un özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 12 Mart'ta duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Mart'ta açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Mart'ta açıklayacak.

Reform gündemi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan ekonomik reform çalışmalarında da sona gelindi. Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren ekonomik reform paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik reform paketini kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını bildirmişti.

Öte yandan, salgınla mücadele sürecinde 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek. Bu kapsamda başlatılacak "yerinde karar" dönemiyle birlikte restoran ve lokantalar başta olmak üzere pek çok ticari işletme aktif olarak faaliyete geçmeyi bekliyor. Konu, pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında ele alınacak.