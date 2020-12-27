MDP:''Bu yaptığınız tedbir değil halkı enayi yerine koymaktır''

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Av. Sunalp Derviş Sencer
bir açıklama yayınladı
Sencer'in açıklaması şu şekilde:
Dostlar alış-verişte görsün
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi vasıtasıyla icraatını sürdüren yeni
hükümet, sırf iş yapıyor görünmek maksadıyla, vatandaş mâdur etmekte
zerre kadar çekince göstermiyor, hicap duymuyor. 28 Aralık’tan itibaren
saat 21:00’den sonra ... Bilmediğimden soruyorum: Bu virüs gece
vardiyası mı çalışıyor da saat 21:00’den sonra? Cafe, restoran, pastane,
bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj-spor salonu, berber
salonunda saat 21:00’e kadar virüs faaliyet göstermiyor mu; yoksa Kont
Drakula gibi gün ışığından korkup sadece geceleri mi ortaya çıkıyor?
Efendiler; bir işi ya adam gibi yapınız ya da hiç yapmayınız. Gösteriş
için halkı mağdur etmeye hakkınız yoktur. Bu yaptığınız tedbir almak
değildir; halkı enayi yerine koyup, “çalışıyoruz” görüntüsü yaratarak
“hükümetçilik” oynamaktır.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi meyhane, bar, club ve benzeri eğlence
yerlerinin kapatılması kararını da 04 Ocak 2021’e kadar uzatmış.
Restoran ile meyhanenin ne farkı vardır? Birkaç gerçek restoranın
haricinde, her yerde, oturur oturmaz humus, çakıstes (veya çakızdez) ve
saire ile masa donatılır. Daha sonra da gelsin kebaplar gitsin balıklar
... Neden restoran açık olacak da meyhane kapanacak? Bay virüs öylesine
bir ayyaş olsa gerek ki özellikle içki içilen yerlerin müdaimidir.
Manşet: restoranlarda da içki içiliyor ve meyhanelerden hiçbir farkları
yoktur. Bu durumda alınan sözüm ona “tedbir” yine ancak göstermeliktir
ve herhangi bir maksada hizmet etmediği gibi salt bir zümreyi mağdur
etmeye yöneliktir. Haksızlık yapmayalım: Kesinlikle bunun kasitli
olduğunu veya hükümetin meyhanecilere bir garazı olduğunu imâ dahi etmek
istemiyorum. Sadece beceriksizliğinden, basiretsizliğinden dem
vuruyorum.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aynı konuyla ilgili diğer
kararlarını da aynı şekilde tenkit etmek çocuk oyuncağıdır; fakat, oyun
oynamayı hükümete bırakıyorum. Yegâne maharetleri odur.
Hayır; özür dilerim. Bir maharetleri daha vardır: koltuk kavgası
yapmak. Memleket boşuna mı iki ay hükümetsiz kaldı?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.