MDP:''Bu yaptığınız tedbir değil halkı enayi yerine koymaktır''

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Av. Sunalp Derviş Sencer

bir açıklama yayınladı

Sencer'in açıklaması şu şekilde:

Dostlar alış-verişte görsün



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi vasıtasıyla icraatını sürdüren yeni

hükümet, sırf iş yapıyor görünmek maksadıyla, vatandaş mâdur etmekte

zerre kadar çekince göstermiyor, hicap duymuyor. 28 Aralık’tan itibaren

saat 21:00’den sonra ... Bilmediğimden soruyorum: Bu virüs gece

vardiyası mı çalışıyor da saat 21:00’den sonra? Cafe, restoran, pastane,

bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj-spor salonu, berber

salonunda saat 21:00’e kadar virüs faaliyet göstermiyor mu; yoksa Kont

Drakula gibi gün ışığından korkup sadece geceleri mi ortaya çıkıyor?

Efendiler; bir işi ya adam gibi yapınız ya da hiç yapmayınız. Gösteriş

için halkı mağdur etmeye hakkınız yoktur. Bu yaptığınız tedbir almak

değildir; halkı enayi yerine koyup, “çalışıyoruz” görüntüsü yaratarak

“hükümetçilik” oynamaktır.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi meyhane, bar, club ve benzeri eğlence

yerlerinin kapatılması kararını da 04 Ocak 2021’e kadar uzatmış.

Restoran ile meyhanenin ne farkı vardır? Birkaç gerçek restoranın

haricinde, her yerde, oturur oturmaz humus, çakıstes (veya çakızdez) ve

saire ile masa donatılır. Daha sonra da gelsin kebaplar gitsin balıklar

... Neden restoran açık olacak da meyhane kapanacak? Bay virüs öylesine

bir ayyaş olsa gerek ki özellikle içki içilen yerlerin müdaimidir.

Manşet: restoranlarda da içki içiliyor ve meyhanelerden hiçbir farkları

yoktur. Bu durumda alınan sözüm ona “tedbir” yine ancak göstermeliktir

ve herhangi bir maksada hizmet etmediği gibi salt bir zümreyi mağdur

etmeye yöneliktir. Haksızlık yapmayalım: Kesinlikle bunun kasitli

olduğunu veya hükümetin meyhanecilere bir garazı olduğunu imâ dahi etmek

istemiyorum. Sadece beceriksizliğinden, basiretsizliğinden dem

vuruyorum.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aynı konuyla ilgili diğer

kararlarını da aynı şekilde tenkit etmek çocuk oyuncağıdır; fakat, oyun

oynamayı hükümete bırakıyorum. Yegâne maharetleri odur.



Hayır; özür dilerim. Bir maharetleri daha vardır: koltuk kavgası

yapmak. Memleket boşuna mı iki ay hükümetsiz kaldı?