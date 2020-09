Bu süreci Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın başarıyla yönettiğini söylememiz mümkün değildir. İlk günlerde bakanın, daire müdürleriyle bir araya gelip eğitime uzaktan devam edilmesi yönünde kararı vardı. Basına, bu görüş heyecan içinde duyuruldu. Ancak bu karar, daha hazırlık aşamasında sekteye uğradı. Daha sonra T.C. MEB eliyle uzaktan eğitimin takip edilmesi kararlaştırıldı. Bunun da sürdürülebilir olamadığı kanaati hâsıl oldu. Yaz tatilinin de eklenmesiyle 5,5 aydan fazla bir süre, eğitim-öğretim hiçbir biçimde gerçekleştirilemedi. Eğitimde, telafi edilemeyecek kayıplar yaşandı. Bakanlık ve eğitimde yetkili sendikaların ortak kararıyla yeni akademik

takvim, Ağustos ayının sonlarında yayımlandı. Buna göre okulların yüz yüze eğitime başlayacakları tarih 1 Eylül’dü. Nitekim vakaların artış göstermesi neticesinde bu tarih de gerçekleştirilemedi. 14 Eylül tarihi için uzlaşma sağlandı. Bu süreçte ise okul idarelerinin ve

öğretmenlerin kendi imkânları ile uzaktan eğitimi gerçekleştirmeleri kararı okullara, bakanlık tarafından bildirildi. Deyiş yerindeyse yine top, okul idarelerine ve öğretmenlere atılmış oldu. Görüldü ki MEKB, 5,5 aylık bu süreci boşa geçirmiş. Adeta bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamış. Uzaktan eğitimin alt yapısını kuramamış. İş başa düşünce her okul, öğretmenlerini uzaktan eğitim yapmaları yönünde yönlendirdi. Öğrencilere whatsapp aracılığıyla ulaşıldı, ders

grupları oluşturuldu. Dijital ortamda var olan video konferans programlarına ulaşılarak uzaktan eğitime 3, 4, 5 Eylül tarihlerinde başlanıldı. Yani her öğretmen imkânları ölçüsünde evinde, öğrencilerini eğitimle buluşturmaya çalışmaktadır. Bakanlık, bu süreçte eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenleri yalnız bırakmıştır. 1 Ekim 2020(Perşembe) Tarihi okullarda yüz yüze eğitime başlanacağı bir sonraki tarihtir. 1 Ekim’de okullar açılırsa kör-topal yürütülen uzaktan

eğitim, 3,5 haftayı dolduracaktır. Bazı öğrencilerin bilgisayar ve internet imkânına sahip olamadıkları bilinmektedir. Gerçekçi olmak gerekirse bu sayı, çok fazla değildir. Her sınıftan bu imkânlara sahip olamayan öğrenci sayısı en fazla 5’tir. İmkânları olmayan öğrenci sayısının merkezden uzaklaştıkça arttığı tarafımızca bilinmektedir. MDP bu konudaki çözüm önerisini daha önce defalarca, gerek sosyal medyadan gerekse televizyonlardan dile getirmiştir. FATİH projesinden kalan diz üstü ya da tablet bilgisayarların T.C. MEB’den istenmesi birinci çözüm önerimizdir. Öyle ya da böyle uzaktan eğitimin bütün dünyada etkili, verimli öğrenme

modeli olmadığı bütün dünyada deneyimler sonucu ortaya konulmuştur. MDP olarak diyoruz ki bütün önlemler eksiksiz ve göz ardı edilmeden alınarak okullarımız öğretime açılmalıdır. Sınıflardaki öğrenci sayıların seyreltilerek yüz yüze eğitime başlanması kararını da desteklediğimizi bildiriyoruz. Eğitim çağındaki bireylerimizin daha fazla biyolojik-psikolojik sorunlar yaşamasını istemiyoruz. Bu çözümler ışığında öğrencilerimizin okullarıyla ve öğretmenleriyle buluşturulmasını Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığından talep ediyoruz.