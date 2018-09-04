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MEC-SEN grevde

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“Ekonomik krize”, “hükümetin kemer sıkma politikasına” ve “zamlara” tepki için süresiz grev kararı alan Meclis Çalışanları Sendikası (Mec-Sen) eylemini bugün de sürdürüyor.
MEC-SEN grevde

İş bırakıp dün Cumhuriyet Meclisi önüne çıkan Mec-Sen üyeleri, bugün de Meclis önünde.
Greve, Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) da destek belirtmişti.
 

3 sendikanın başkanı grevle ilgili dün Cumhuriyet Meclisi önünde açıklama yaparak hükümeti eleştirmişti.
 

Mec-Sen Başkanı Batu Beyit, “Evlerde elektrikler kesilmeden, bankalar haciz ve ihbara başlamadan tüm kesimlerin, emekçilerin alım gücünü artırıcı plan ve programları acilen ortaya koymanızı talep ediyoruz” diyerek Meclis önünden hükümete seslenmişti.
 

Hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirleri, “yetersiz, eksik ve komik” diye niteleyen Beyit, iyi niyet görmedikleri ve sendikanın maddi olanakları el verdiğince eylemlerine devam edeceklerini kaydederek, birlik, beraberlik için halkı eylemlerine destek vermeye çağırmıştı.
 

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise hükümetin bu görevi layığıyla yerine getiremediğini söyleyerek, “Bu gömlek hükümete bol. Yapamayacaksanız bunu çıkıp medeni şekilde söyleyin” ifadelerini kullanmıştı.
Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda ise, hükümet aklıselim davranması gerektiğini söyleyerek, “Sivil toplum örgütlerini bölerek, sadece çalışanlardan kesinti yaparak bir yere varamazlar” açıklamasında bulunmuştu.

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