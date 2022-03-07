Meclis Başkan Yardımcılığı’na Fazilet Özdenefe seçildi

Meclis Başkan Yardımcılığı’na tek aday olarak gösterilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe oylandı.
Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Özdenefe'ye, 22 kabul, 24 ret, 2 çekimser ve 1 geçersiz oy verildi.
İkinci tura geçildi...
İKİNCİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANDI
İkinci tur oylama sonuçları açıklandı, Özdenefe, Meclisteki salt çoğunluğu elde ederek, Başkan Yardımcısı oldu.
Oylama sonuçlarına göre 28 kabul, 18 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz oy kullanıldı.
MECLİS BAŞKANI BEŞİNCİ TURDA SEÇİLDİ
Cumhuriyet Meclisinde gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde Zorlu Töre, beşinci turda almış olduğu 27 kabul ile başkan seçildi.
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