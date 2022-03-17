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Meclis Başkanı Töre, Göreme Belediye Başkanı’nı Kabul Etti

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Meclis Başkanı Töre, Göreme Belediye Başkanı’nı Kabul Etti
Meclis Başkanı Töre, Göreme Belediye Başkanı’nı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Nevşehir ilinden Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, dostluk ve kardeşliği geliştirmek amacıyla Girne ve Çatalköy Belediyeleri ile kardeş şehir protokolleri imzaladıklarını anımsatarak, bu vesileyle Meclis Başkanı Töre’yi de ziyaret etmek istediklerini söyledi. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Anavatan Türkiye olmadan milli davanın ileriye götürülemeyeceğine değinerek, bu davayı Anavatan Türkiye’den aldıkları güç ile müştereken yürüttüklerini söyledi. 
KKTC’de gerek yerel yönetimler, gerek ise hükümet ve Meclis’in yürüteceği çalışmalarla Anavatan Türkiye’nin kurumları ve belediyeleri ile karşılıklı işbirliğinde olmaya devam edeceklerini söyleyen Töre, dayanışmanın her zaman süreceğini belirtti.  
Töre, KKTC’nin büyük bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti. 
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş hakkında konuşan Töre, bir an önce bölgeye barışın gelmesini arzuladıklarını söyledi. 

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Töre,  “Bize barış 20 Temmuz 1974 sabahı gelmiştir. Ancak Rumlarla bir anlaşma imzalayamadık. Çünkü Rumların Enosis ve Helenizm hedefleri devam ediyor. Bizler Kıbrıs’ın bir Girit olmasını kabul etmedik. Bugün bayraklarımız altında mutluyuz.”  ifadelerini kullandı. 

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