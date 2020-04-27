Meclis çalışanları ve Milletvekillerine COVİD-19 testi yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının almış olduğu karar ile Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde test yapıldı.

Meclis mavi salonda sosyal mesafe korunak gerçekleşen testler toplu olarak laboratuvara gönderildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Covid 19 ile ilgili süreç başladığından beri, Meclis bünyesinde bir takım hijyen kuralları aldıklarını ve bu çerçevede 19 Mart ve 21 Nisan’da iki oturum gerçekleştirdiklerini Meclis’in yarın (28 Nisan) yine bir oturum yapacağını ifade etti.

Bu çerçevede gerek Milletvekili gerek ise Meclis’te çalışan personelin sağlığının güvende olmasını bilmek adına bir süre önce test yapma kararı aldıklarını ve bu kararı Sağlık Bakanlığı’na bildirdiklerini ifade etti.

Katkı koyan Bakanlığa ve görevli personele teşekkür eden Uluçay, Meclis faaliyetlerini sürdürürken herkesin sağlık konusunda tedbirli olduğunu bilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Uluçay, Meclis’in yarın ki birleşiminde de önceki oturumlarda olduğu gibi sosyal mesafe korunarak oturma düzeninin devam edeceğini, hijyen şartlarının uygulanacağını söyledi.

Başkan Uluçay, yine yarın ki oturuma görevliler haricinde dışarıdan ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacağını, ilgili basın görsellerinin Meclis Basın Bürosu tarafından sağlanacağını ve Meclis birleşiminin BRT ekranlarından ve Meclis sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanacağını hatırlattı.