Meclis Çalışmaları Tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Acil çözülmesi gereken sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Acil çözülmesi gereken sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

UBP’nin manifestosunda kendi ayakları üzerinde duran bir mali durum yaratma yazdığını dile getiren Şahiner, kendi kabinesini kurumayan bir partinin nasıl kendi ayakları üzerinde duran bir mali yapı yaratacağını sordu.

Yapılması gerekenin kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Şahiner, devlette dijitalleşmenin önemine dikkat çekti.

CTP olarak stabil para birimine geçişin UBP tarafından onaylanmadığını dile getiren Şahiner, “sanal bet ve forex”in yasallaşarak devletin kasasına para gireceğinin söylenmesini ise tamamen kumara bağlı öneriler olarak değerlendirdi ve vatandaşın cebindeki beş kuruşu da sıfırlayacağını söyledi.

Ekonomik göstergelerin kötü olduğunu dile getiren Şahiner, üretimin durma noktasına geldiğini ve üretimin durması halinde ise duran üretimin geriye dönmesinin nerdeyse imkansız olacağını, bu nedenden dolayı da üretimin önünün açılması veya korunması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

İleriki dönem içerisinde üretimin pazara taşınmasının pahalılık nedeniyle olmayacağına dikkat çeken Şahiner, akaryakıt zamlarından dolayı üretimin imkansız hale gelebileceğini söyledi.

Hükümetin yabancı yatırımcı sevdalısı olduğunu söyleyen Şahiner, yerli yatırımcının desteklenmesi gerektiğini anımsattı.

ÖZTÜRKLER

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’in, “Madde ve dijital bağımlılık” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Öztürkler, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Çok uzun yıllar eğitim alanında çalıştığını dile getiren Öztürkler, madde ve dijital bağımlılığın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bu konuya değinmek istediğini kaydetti.

Madde bağımlılığı konusuna da değinen Öztürkler, madde bağımlılığın yaş oranının düştüğünü sadece üniversite öğrencilerinde değil çok daha küçük yaşlara ulaştığını kaydetti.

Dijital bağımlılığı olan kişilerde yaşanan sıkıntıları da anlatan Öztürkler, bu dönemde dijital bağımlılık konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, eğitimci ve Milletvekili olarak madde ve dijital bağımlılık konusunda yapılan tüm çalışmalara katkı koyacağını kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “Mazot Zammı ve Toplu Taşımacılık” ile ilgili konuşma yaptı.

Hamzaoğulları tüm sağlıkçıların tıp bayramını kutladı.

Başbakanın, uzattıkları eli kabul etmediğini dile getiren Hamzaoğlulları, bu sürecin daha fazla uzamamasını ümit etti.

Toplu taşımacılığın çiçeği burnunda bir bakan tarafından yönetilmeye çalışıldığını ve bu mesleği bilmeyen birinin başarılı olamayacağını dile getiren Hamzaoğulları, özellikle talebe taşımacılığında yaşanan sıkıntıları anlattı.

Kar-İş yönetimi ile görüşerek talep ve isteklerini Meclis kürsüsünden okuma sözü verdiğini anlatan Hamzaoğulları, Kar-İş yetkililerin hükümetten korktuğunu ve kendisine taleplerini iletmediklerini kaydetti.

Güney’de taşımacılığın şirketler üzerinden yapıldığını dile getiren Hamzaoğulları, Güney’de uygulanan sistemi anlattı.

Konuşmaların ardından sözlü sorulara geçildi. Milletvekillerinin sözlü sorusunun olmaması nedeniyle Meclis Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 21 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.