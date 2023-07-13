Meclis Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi bugün, 25 Haziran ara seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi gündemiyle saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.
25 Haziran’da gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde, Cumhuriyet Meclisi’nde eksik olan bir milletvekilliği için yarışan adayların kazananı, yüzde 43.73 oy oranı ile CTP milletvekili adayı Sami Özuslu olmuştu.
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