Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Meclis Genel Kurulu toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Toplantının gündeminde, sunuşların ardından, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Tasarı, motorlu araçların işletme izinleriyle ilgili harçları yeniden düzenliyor.

Yarınki toplantıda ayrıca görüşülmesi geçen hafta tamamlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylanacak.

Bu tasarı ise naylon kullanımıyla ilgili yasaklar ve düzenlemeler içeriyor.

Tasarı onaylanınca, “Kalınlığı 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik torbaların (poşetlerin), ticari amaçla ithal edilmesi, yurt içinde satışı, ücretli veya ücretsiz olarak piyasada kullanımı yasaktır.” maddesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

Tasarıdaki diğer düzenlemeler ise tasarı yasalaşıp Resmi Gazete’de yayımlanınca uygulamaya girecek.

Bu maddelerden biri, kalınlığı 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik torbaların (poşetlerin) kullanımının kısıtlanması veya 1 TL’den az, 10 TL’den fazla olmayacak şekilde ücretlendirilmesini içeriyor.