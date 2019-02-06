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Meclis hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında toplandı.
Meclis hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında toplandı. 

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesini”, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesini” ve “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisini (Öneri Sahipleri: CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe)” görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya ile birlikte UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, üyeler CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Toplantıda UBP Milletvekili Özdemir Berova da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Fazilet Özdenefe (Öneri Sahibi), Sıla Usar İncirli (Öneri Sahibi), DP Girne Milletvekili Koral Çağman, Başbakanlık, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, SOS Çocuk Köyü ve KAYAD’dan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

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