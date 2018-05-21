  • BIST 102.701
  • Altın 189,033
  • Dolar 4,5730
  • Euro 5,3798
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

Meclis seçime kadar sadece pazartesileri toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yerel seçimin yapılacağı 24 Haziran’a kadar sadece pazartesi günleri toplanma kararı aldı
Meclis seçime kadar sadece pazartesileri toplanacak


Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un birleşim günlerine ilişkin kararı okunarak, Meclis’in yarın toplanmayacağına ve 24 Hazirana kadar da yasama öncelikli olarak pazartesi günleri toplanmasına ilişkin kararı oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un öneri sahipleri adına sunduğu KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gelinen aşamada, önerinin ivedilikle görüşülmesine onay vereceklerini, komite aşamasında görüşlerini yansıtıp en doğru kararın üretilmesine çalışacaklarını kaydetti. Özyiğit, önceki bakanlık döneminde alınan bazı kararların da değerlendirileceğini, yok sayılmayacağını belirtti. Bakan Özyiğit öneri için teşekkür ederek, hükümetin tezkereye olumlu oy vereceğini söyledi. 

TAÇOY 
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, konunun önemine vurgu yaparak, eğitimin her şeyden önemli olduğunu, kalitesini korumanın da şart olduğunu söyledi. Taçoy, çalışmanın ülke lokomotifi olan üniversiteleri daha iyi noktaya getirmesini diledi. 

Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Başbakanlık’ın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. Muhalefet milletvekillerinin bilgi istemesi ancak Meclis salonunda bilgi verecek biri olmaması üzerine Teberrüken Uluçay, tezkerenin Personel Dairesi tarafından hazırlandığını ve kadro fazlası olan dairelerden, başka kadrolara aktarım yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içerdiğini bildiğini aktardı. Konu hakkında tartışmalar yaşanması üzerine tezkerenin görüşülmesi haftaya ertelendi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunulacaklar bölümünde ise 2018 Yılı TC Kaynaklarından KKTC’ye sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokol ile 2018 Yılı TC Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Protokol de milletvekillerinin bilgisine getirildi.

TATAR
İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan UBP milletvekili Ersin Tatar, Dome Hotel hakkındaşeffaflık tartışmalarının devam ettiğini, Dome Hotel konusunda bir gizlilik içinde, sözleşmenin bittiği ve uzatıldığı duyumunu aldıklarını söyledi. 

İhale yöntemine bu kadar önem verdiğini söyleyen bir hükümetin, nasıl olur da şeffaflığa aykırı hareket ettiğini soran Tatar, Dome Otel konusunda ciddi bir rant söz konusu olduğunu vurguladı, Dome Otel’in en az 20 milyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti. 

Tatar, yapılanın şeffaflık ve İhale Yasasına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, Vakıflar İdaresi yöneticilerine vicdanlarının rahat olup olmadığını sordu. Tatar, Dome Otel konusunda büyük bir peşkeş olduğunu ileri sürdü. 

ERHÜRMAN 
Tatar’ı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, orasının hali arazi olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanı bu konuda isterse cevap verebilir” dedi. Erhürman, gizlilik içinde yapıldığı duyumlarının yanlış olduğunu söyleyerek, Evkaf’ın kiralama ve uzatma işleri konusunun kamuoyunda ve Meclis’te birçok defa konuşulduğunu belirterek, sözleşme uzatılmış olsaydı bunu gönül rahatlığıyla söyleyebileceklerini kaydetti. Erhürman, Evkaf, Başbakanlık ve Dome Hotel yetkililerinin otelin gelir ve giderleri konusunda bir haftadır çalışma yaptığını kaydetti. Başbakan, bu çalışmanın ardından kira bedeli konusunda bir sonuca ulaşılacağını ifade etti. Hukuka uygun olarak sözleşmelerin yapılması veya iptali konusunda çalışmaların yapılması için uğraş verdiklerini ifade eden Erhürman, “Keşke Vakıfların ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin diğer kiraladığı alanlar için de aynı hassasiyet gösterilseydi” dedi. Erhürman, Dome Hotel konusunda “kira yenilenme” sürecinin söz konusu olduğunu, bu kiranın ne kadar olması gerektiği konusunda ilk kez gerçekleştirilen bir tarzda bir çalışmanın yapıldığını yineledi ve sonucun şeffaf bir şekilde paylaşılacağını anlattı.
Evkafın, 10 yıl üzerindeki sözleşmelerinin incelendiğini anımsatan Erhürman, sözleşme yenilemesi konusunda Tatar’ın dile getirdiği gibi ihaleye çıkılmasının gerekli olmadığını belirtti. Erhürman, milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, sembolik rakamlara yapılan kiralamalar için de düzenlemeler getirileceğini, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Süren çalışmanın ardından çıkacak sonucu kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Erhürman, objektif bir çalışmanın sonucu belirleyeceğini söyledi. Erhürman, gece kulübü olarak kiralanan araziler ve casinolar için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Serdar Denktaş'ın durumu nasıl?21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:58
  • KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:39
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Ebola Uyarısı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:27
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:09
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
  • HRİSTOFYAS’TAN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI: “AKINCI’NIN ÖNERİSİNE CEVAP VER”21 Mayıs 2018 Pazartesi 06:45
  • Akıncı, Denktaş'a acil şifalar diledi20 Mayıs 2018 Pazar 18:18
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı20 Mayıs 2018 Pazar 13:36
  • Özuğurlu’nun ölüm nedeni açıklandı20 Mayıs 2018 Pazar 13:32
  • Denktaş'a anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı20 Mayıs 2018 Pazar 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti