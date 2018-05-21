Meclis seçime kadar sadece Pazartesileri toplanacak

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un birleşim günlerine ilişkin kararı okunarak, Meclis’in yarın toplanmayacağına ve 24 Hazirana kadar da yasama öncelikli olarak pazartesi günleri toplanmasına ilişkin kararı oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un öneri sahipleri adına sunduğu KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gelinen aşamada, önerinin ivedilikle görüşülmesine onay vereceklerini, komite aşamasında görüşlerini yansıtıp en doğru kararın üretilmesine çalışacaklarını kaydetti. Özyiğit, önceki bakanlık döneminde alınan bazı kararların da değerlendirileceğini, yok sayılmayacağını belirtti. Bakan Özyiğit öneri için teşekkür ederek, hükümetin tezkereye olumlu oy vereceğini söyledi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, konunun önemine vurgu yaparak, eğitimin her şeyden önemli olduğunu, kalitesini korumanın da şart olduğunu söyledi. Taçoy, çalışmanın ülke lokomotifi olan üniversiteleri daha iyi noktaya getirmesini diledi. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Başbakanlık’ın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. Muhalefet milletvekillerinin bilgi istemesi ancak Meclis salonunda bilgi verecek biri olmaması üzerine Teberrüken Uluçay, tezkerenin Personel Dairesi tarafından hazırlandığını ve kadro fazlası olan dairelerden, başka kadrolara aktarım yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içerdiğini bildiğini aktardı.

Konu hakkında tartışmalar yaşanması üzerine tezkerenin görüşülmesi haftaya ertelendi. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunulacaklar bölümünde ise 2018 Yılı TC Kaynaklarından KKTC’ye sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Protokol ile 2018 Yılı TC Kaynaklarından KKTC’ye Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Protokol de milletvekillerinin bilgisine getirildi.

TATAR

İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan UBP milletvekili Ersin Tatar, Dome Hotel hakkındaşeffaflık tartışmalarının devam ettiğini, Dome Hotel konusunda bir gizlilik içinde, sözleşmenin bittiği ve uzatıldığı duyumunu aldıklarını söyledi.

İhale yöntemine bu kadar önem verdiğini söyleyen bir hükümetin, nasıl olur da şeffaflığa aykırı hareket ettiğini soran Tatar, Dome Otel konusunda ciddi bir rant söz konusu olduğunu vurguladı, Dome Otel’in en az 20 milyon dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Tatar, yapılanın şeffaflık ve İhale Yasasına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, Vakıflar İdaresi yöneticilerine vicdanlarının rahat olup olmadığını sordu. Tatar, Dome Otel konusunda büyük bir peşkeş olduğunu ileri sürdü.

ERHÜRMAN

Tatar’ı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, orasının hali arazi olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanı bu konuda isterse cevap verebilir” dedi. Erhürman, gizlilik içinde yapıldığı duyumlarının yanlış olduğunu söyleyerek, Evkaf’ın kiralama ve uzatma işleri konusunun kamuoyunda ve Meclis’te birçok defa konuşulduğunu belirterek, sözleşme uzatılmış olsaydı bunu gönül rahatlığıyla söyleyebileceklerini kaydetti.

Erhürman, Evkaf, Başbakanlık ve Dome Hotel yetkililerinin otelin gelir ve giderleri konusunda bir haftadır çalışma yaptığını kaydetti. Başbakan, bu çalışmanın ardından kira bedeli konusunda bir sonuca ulaşılacağını ifade etti.

Hukuka uygun olarak sözleşmelerin yapılması veya iptali konusunda çalışmaların yapılması için uğraş verdiklerini ifade eden Erhürman, “Keşke Vakıfların ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin diğer kiraladığı alanlar için de aynı hassasiyet gösterilseydi” dedi.

Erhürman, Dome Hotel konusunda “kira yenilenme” sürecinin söz konusu olduğunu, bu kiranın ne kadar olması gerektiği konusunda ilk kez gerçekleştirilen bir tarzda bir çalışmanın yapıldığını yineledi ve sonucun şeffaf bir şekilde paylaşılacağını anlattı.

Evkafın, 10 yıl üzerindeki sözleşmelerinin incelendiğini anımsatan Erhürman, sözleşme yenilemesi konusunda Tatar’ın dile getirdiği gibi ihaleye çıkılmasının gerekli olmadığını belirtti. Erhürman, milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, sembolik rakamlara yapılan kiralamalar için de düzenlemeler getirileceğini, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Süren çalışmanın ardından çıkacak sonucu kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Erhürman, objektif bir çalışmanın sonucu belirleyeceğini söyledi. Erhürman, gece kulübü olarak kiralanan araziler ve casinolar için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.