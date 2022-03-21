Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
2.171,98
Altın
920.068
Dolar
14.8433
Euro
16.4112
Lefkoşa
10 °C
Mağusa
11 °C
Girne
12 °C
Güzelyurt
8 °C
İskele
11 °C
İstanbul
5 °C
Ankara
1 °C
Savaşan: Halkın Beklentisi İktidar Ve Muhalefetin Samimiyetle Birlikte Çalışmasıdır
Özçınar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na bugünden itibaren 31 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek
Meclis’te prostat kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
Meclis toplandı... (Canlı Yayın)
Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle bugün toplanacak Kaynak: Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle toplandı
Hastanelerde ilaç yok! Panadol bile yok!
Ormancılık Faaliyetleri ile İlgili Panel Düzenlendi
DİSİ'nin başkan adayı Neofitu
Oğuz 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil
Belediyeler "Reformu", ille geçirecekler... Arıklı: Geri adım yok...
Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi: İpe un sermeye gerek yok
Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?
Yorgun olduğunuzda bile yürüyün!
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
SEÇİM 2022
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Şimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi
Kurşun: Belediyecilik Reformu Cittaslow Belediyeciliği ile Olur
Lefkoşa'da eylem başladı... "Hükümet istifa" sloganları atılıyor... Haftaya Süresiz grev başlayacak...
Tüketiciler Derneği: Şok eylemler başlatacağız
Türkiye'de Koronavirüs | 85 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 081 yeni vaka sayısı tespit edildi
Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri halkın hizmetine açıldı
HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Maliyetler Düşürülmezse Fiyatlar Da Düşmez
Orman Mühendisleri Odası, Çam Kese Böceği Mücadelesinin Önemine Dikkat Çekti
21 Mart Dünya Ormancılık Günü Basın Bildirisi
Girne Belediyesi Buse Aksay Parkı düzenlenen törenle açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo Judo Karate Federasyonu etkinliğine katıldı
II. Hrisotsomos: Putin'in bu kadar düşebileceğine inanmazdım
Arıklı: “Adakart” İle Toplu Taşımada Devrim Yapılacak
Meclis toplandı... (Canlı Yayın)
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
21.03.2022 13:18
Meclis toplandı...
Meclis toplandı... (Canlı Yayın)
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 21 Mart 2022
Miss World 2021 Birincisi Belli Oldu
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 18 Mart 2022
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 17 Mart 2022
Diğer Haberler
Savaşan: Halkın Beklentisi İktidar Ve Muhalefetin Samimiyetle Birlikte Çalışmasıdır
UBP Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne atıfta bulunarak, Down sendromlu kişilerin topluma kazandırılmalarında eğitimin önemine değindi.
Özçınar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Meclis toplandı... (Canlı Yayın)
Meclis toplandı...
Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle bugün toplanacak Kaynak: Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle toplandı
Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yer alacak.
Hastanelerde ilaç yok! Panadol bile yok!
Hiç bir ilaç yok. Panadol bile yok...
Oğuz 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Oğuz mesajında, ormanların hem ülkelerin doğal güzellikleri hem de temiz havanın ve suyun tutulduğu, canlıların temel ihtiyaçlarını sağlayan hayati kaynaklar olduğunu ifade etti.
Belediyeler "Reformu", ille geçirecekler... Arıklı: Geri adım yok...
21 Mart 2022 Pazartesi 12:53
Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi: İpe un sermeye gerek yok
21 Mart 2022 Pazartesi 12:53
Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?
21 Mart 2022 Pazartesi 12:46
Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması bu Pazar başlayacak
21 Mart 2022 Pazartesi 12:39
Pilli: Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılık
21 Mart 2022 Pazartesi 12:31
Kurşun: Belediyecilik Reformu Cittaslow Belediyeciliği ile Olur
21 Mart 2022 Pazartesi 12:04
Eylemciler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden hareket ederek Meclis önüne vardı
21 Mart 2022 Pazartesi 11:54
Güney’deki malını talep eden Kıbrıslı Türk sayısı 100’e ulaştı
21 Mart 2022 Pazartesi 11:49
TÜRSAB heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi
21 Mart 2022 Pazartesi 11:16
“Türkiye ve Kıbrıs’ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri” konulu panel düzenleniyor
21 Mart 2022 Pazartesi 10:58
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
Alışılmış Bu Düzen Artık Değişmeli
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
13:30 -
Savaşan: Halkın Beklentisi İktidar Ve Muhalefetin Samimiyetle Birlikte Çalışmasıdır
13:29 -
Özçınar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
13:26 -
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na bugünden itibaren 31 Mart’a kadar başvuru kabul edilecek
13:20 -
Meclis’te prostat kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
13:18 -
Meclis toplandı... (Canlı Yayın)
13:17 -
Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle bugün toplanacak Kaynak: Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle toplandı
13:11 -
Hastanelerde ilaç yok! Panadol bile yok!
13:08 -
Ormancılık Faaliyetleri ile İlgili Panel Düzenlendi
13:06 -
DİSİ'nin başkan adayı Neofitu
13:04 -
Oğuz 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
13:01 -
Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil
12:53 -
Belediyeler "Reformu", ille geçirecekler... Arıklı: Geri adım yok...
12:53 -
Arıklı, Belediyeler reformunu değerlendirdi: İpe un sermeye gerek yok
12:46 -
Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?
12:44 -
Yorgun olduğunuzda bile yürüyün!
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 21 Mart 2022
Miss World 2021 Birincisi Belli Oldu
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 18 Mart 2022
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? 17 Mart 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar
Lefkoşa'da eylem başladı... "Hükümet istifa" sloganları atılıyor... Haftaya Süresiz grev başlayacak...
Salı ve Çarşamba günleri yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meclis,Ombudsman ile YÖDAK gündemiyle bugün toplanacak
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.