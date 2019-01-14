Meclis toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi’nde Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2017-30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu görüşüldü.

Üst kademe yöneticileriyle ilgili yasa değişikliğiyle, müdürlüklerin teşkilat şeması oluşturuldu.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yapılan değişikliğin, müdürlüklerin teşkilat şeması oluşturulmasını öngördüğünü belirtti.

Ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Yasanın üçüncü ve son görüşmesi daha sonra gerçekleştirilecek.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2017-30 Haziran 2018 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu’nu okudu.

TATAR: “BU HUKUKUN ÇİĞNENMESİDİR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, önemli olanın olaylar ve yanlışlıklar yaşanmadan Sayıştay’ın uyarı yapması olduğunu belirtti.

Tatar, Sayıştay’ın Dome Otel’e ilişkin iki raporunun var olduğunu, İhale Yasası ve Vakıflar İdaresi Tüzüğü’ne atıfta bulunarak ihaleye çıkılması görüşünün verildiğini kaydetti.

Sayıştay’ın raporuna rağmen hükümetin konuda ısrarcı olduğunu dile getiren Tatar, “Bariz bir şekilde hukukun çiğnendiği ortamda bu partisel eyleme diğerleri de onay veriyor. Bu KKTC’ye yakışmıyor. Bu hukukun çiğnenmesidir” dedi.

ZAROĞLU: “TEKLİF VERECEĞİM, ARA EMRİ İÇİN BAŞVURACAĞIM”

Bu sırada söz alan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Dome Otel ile ilgili teklif vereceğini, ihalesiz bir şekilde yapılması halinde de ara emri için başvuru yapacağını söyledi.

Tatar, Dome Otel’in Vakıflar İdaresi’ne devredilmesi gerektiğini dile getirerek, kamu malının söz konusu olduğunu, ihaleye çıkacak olanın da Vakıflar İdaresi olması gerektiğini belirtti.

Tatar’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu sona erdi.

Meclis’in yarınki toplantısının saati, Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreni nedeniyle 11.00 olarak belirlendi.