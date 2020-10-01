  • BIST 1.147
  • Altın 471,242
  • Dolar 7,7155
  • Euro 9,0505
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Bugün pozitif vakaya yok, 22 kişi taburcu edildi

Meclis’in törensel nitelikli oturumu tamamlandı

» »
Toplantı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Meclis’in geçen dönem faaliyet raporunu okumasıyla başladı.
Meclis’in törensel nitelikli oturumu tamamlandı

Törensel nitelikli toplantı ile yeni yasama yılı başlayan Meclis Genel Kurulu, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı aldı. Toplantı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Meclis’in geçen dönem faaliyet raporunu okumasıyla başladı.

0b5a9728.jpg

Raporun ardından yaptığı kısa konuşmada Uluçay, sağlık başta olmak üzere ekonomi ve gereken diğer alanlarda gereken tedbirlerin alınabilmesi ve sıkıntıların aşılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nin elbirliğiyle çalışıp üzerine düşen görevi yapması gerektiğini anımsattı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara başarı dileyen Uluçay, eş zamanlı olarak referanduma sunulacak Anayasa değişikliğinin halk tarafından kabulünün ülkedeki yargı sisteminin daha verimli çalışması açısından önemli olduğunu kaydetti.

0b5a9764.jpg

Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclis olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını da dile getirdi. Pandemi nedeniyle Meclis çalışmaları bir süre sekteye uğrasa da, komitelerin Genel Kurul’dan Meclis tatilinde çalışma yetkisi alarak ivedilikle çalışılması gereken yasaları yoğun bir çalışmayla Genel Kurul’a sevk ettiğini anımsatan Uluçay, Genel Kurul çalışmalarının da bu süreçte olağan üstü birleşim formatıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Uluçay bu sürece katkı sağlayan tüm vekillere ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti. Bugünkü toplantıda içtüzük gereği parti başkanlarına söz verildiğini ancak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık sorunları nedeniyle parti başkanlarının konuşma yapmayacağını kaydeden Uluçay, Meclis’te temsil edilen tüm partilerin ortak önerisiyle Meclis’in çalışmalarına ara vermesine ilişkin kararı oya sundu. Arıklı, semptomsuz geçirdiği koronavirüs nedeniyle halen karantina otelinde bulunuyor. Meclis Genel Kurulu toplantılarına 20 Ekime kadar ara verilmesine, gelecek birleşimin 20 Ekim Salı yapılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından alınan karar uyarınca oturum kapatıldı. 

0b5a9747-001.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis toplandı ve 20 Ekim'e kadar yeniden tatile çıktı!01 Ekim 2020 Perşembe 11:45
  • Bakanlar Kurulu toplandı01 Ekim 2020 Perşembe 11:35
  • Proje Çalışması Nedeniyle 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak01 Ekim 2020 Perşembe 11:23
  • Arıklı: Türkiye’yi Seçim Malzemesi Yapmayın...01 Ekim 2020 Perşembe 11:12
  • “Halk İradesine Saygı Beklemek Çatışma Değil Meşru Bir Haktır”01 Ekim 2020 Perşembe 11:03
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Şht. Ertuğrul İlkokulu'nu Ziyaret Etti01 Ekim 2020 Perşembe 11:00
  • Milli Yüzücü Emre Seven Türkiye’den KKYC’ye Yüzecek01 Ekim 2020 Perşembe 10:55
  • GKK Seferberlik Deneme Tatbikatlarının Pandemi Tedbirlerine Göre Yeniden Düzenlendiğini Duyurdu01 Ekim 2020 Perşembe 10:53
  • Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran: “Sohbahar Ve Kış Ilık Ve Yarı Kurak Geçecek”01 Ekim 2020 Perşembe 10:48
  • Halkın Partisi'nden halka referandumda "Evet" çağrısı01 Ekim 2020 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti