Meclis’in törensel nitelikli oturumu tamamlandı

Törensel nitelikli toplantı ile yeni yasama yılı başlayan Meclis Genel Kurulu, tüm partilerin ortak önerisiyle çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verme kararı aldı. Toplantı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Meclis’in geçen dönem faaliyet raporunu okumasıyla başladı.

Raporun ardından yaptığı kısa konuşmada Uluçay, sağlık başta olmak üzere ekonomi ve gereken diğer alanlarda gereken tedbirlerin alınabilmesi ve sıkıntıların aşılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nin elbirliğiyle çalışıp üzerine düşen görevi yapması gerektiğini anımsattı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara başarı dileyen Uluçay, eş zamanlı olarak referanduma sunulacak Anayasa değişikliğinin halk tarafından kabulünün ülkedeki yargı sisteminin daha verimli çalışması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclis olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını da dile getirdi. Pandemi nedeniyle Meclis çalışmaları bir süre sekteye uğrasa da, komitelerin Genel Kurul’dan Meclis tatilinde çalışma yetkisi alarak ivedilikle çalışılması gereken yasaları yoğun bir çalışmayla Genel Kurul’a sevk ettiğini anımsatan Uluçay, Genel Kurul çalışmalarının da bu süreçte olağan üstü birleşim formatıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Uluçay bu sürece katkı sağlayan tüm vekillere ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti. Bugünkü toplantıda içtüzük gereği parti başkanlarına söz verildiğini ancak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık sorunları nedeniyle parti başkanlarının konuşma yapmayacağını kaydeden Uluçay, Meclis’te temsil edilen tüm partilerin ortak önerisiyle Meclis’in çalışmalarına ara vermesine ilişkin kararı oya sundu. Arıklı, semptomsuz geçirdiği koronavirüs nedeniyle halen karantina otelinde bulunuyor. Meclis Genel Kurulu toplantılarına 20 Ekime kadar ara verilmesine, gelecek birleşimin 20 Ekim Salı yapılmasına ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından alınan karar uyarınca oturum kapatıldı.