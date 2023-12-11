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Meclis'te bütçe maratonu başladı

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Meclis Genel Kurulu saat 12.00 civarında toplanarak 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine başladı.
Meclis'te bütçe maratonu başladı

Bugünkü görüşme, tasarıya ilişkin raporun okunmasının ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın yapacağı sunuş konuşmasıyla devam edecek.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı madde madde görüşülmeye başlanacak.

Genel kurulda bugün Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

-Program

2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 78 milyar 717 milyon TL’lik gider, 71 milyar 932 milyon TL’lik de gelir öngörülüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oy çokluğuyla geçen bütçe yasa tasarısına ilişkin genel kuruldaki görüşmelerin cumartesi ve pazar hariç her gün kesintisiz sürdürülmesi ve 22 Aralık’ta tamamlanması planlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerine ilişkin programı şöyle:

“Yarın Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı; çarşamba Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı; perşembe günü Ombudsman, Mahkemeler, Sağlık Bakanlığı; cuma Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, GKK bütçesi, İçişleri Bakanlığı; 18 Aralık Pazartesi Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 19 Aralık Salı Hukuk Dairesi Başsavcılık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 20 Aralık Çarşamba Sayıştay, Mili Eğitim Bakanlığı; 21 Aralık Perşembe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; 22 Aralık Cuma Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Aynı gün gelirler bütçesi ele alınacak ve tasarının bütünü oylanacak”

Bakanlık bütçeleriyle birlikte bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de görüşülecek.

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