Meclis’te “maaş kesintileri ve ek mükellefiyetler” tartışılıyor

Meclis Genel Kurulu’nda, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi Başkanı Özdemir Berova öneriye ilişkin raporu görüşülüyor.

Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, ülkenin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya iken ekonomiyi daraltacak hareketlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

BARÇIN: “VATANDAŞ GÜVENSİZLİK NEDENİYLE İSTEMİYOR”

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin ekonomiyi daraltıcı ve kayıt içini kayıt dışılığa itecek etkileri olacağını anlatan Barçın, henüz 2022 Kurumlar Vergisi ile 2022 Gelir Vergisi beyanında bulunmayanların da öngörülen ek vergi mükellefiyetleri nedeniyle vergi beyanından kaçınabileceğini belirtti ve “Beyanını yapanla yapmayana aynı oranda vergi yüklerseniz, siz olsanız kayıt yapar mısınız?” diye sordu.

Taşınmaz mal kiralama, taşınmaz mal devri ve motorlu araç devriyle ilgili öngörülen ek vergilere de değinen Barçın, kiralamalarda kişinin kaç evi olduğuna bakılarak ayırım yapılması gerektiğini kaydetti. Barçın, motorlu araç devriyle ilgili ek mükellefiyeti ise ülkeden toplu taşıma olmaması nedeniyle araç alımının lüks olmadığını söyleyerek eleştirdi.

Banka mevduatlarına uygulanan stopajın Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceğini kaydeden Barçın, “TL mevduatlarına uygulanan stopaj yüzde 15’tir. Bakanlar Kurulu’nun bunu yüzde 18’e kadar çekme hakkı vardır. Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilecek bir stopaj oranını neden yasa ile artırmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Belediyelerden kesinti yapılmasını ise hiç doğru bulmadığını ifade eden Barçın, “Belediyelerden kesilecek katkı, hizmet kalitesinin düşmesi demektir. Vatandaşa hizmetten kesintidir” dedi.

Güneyden geçişlerle ilgili ek düzenlemeye de değinen Barçın, bunun geçişlerde azalmaya neden olabileceğini söyledi ve bu geçişlerin ekonomiye katkısından bahsetti.

Maaşlardan kesintisinin önce 13 ay, sonra 10 ay, daha sonra da 9 ay ve son olarak da 1 aya düşürülmesinin konuşulmasını eleştiren Barçın, vatandaşın kesinti yapılacak miktar veya zamanla ilgili derdi olmadığını, vatandaşın güvensizlik nedeniyle kesinti yapılmasını istemediğini söyledi.

Barçın, 13. maaştan kesinti yapılmayacağının belirtildiğini ancak ek mesailerden kesinti yapılacağının anlaşıldığını aktararak, bahse konu çalışmayla kamu maliyesinin zarar göreceğini belirtti.

BAYBARS: “TASARI VERGİ ADALETSİZLİĞİ YARATACAK, EŞİTLİĞE AYKIRI”

Ardından söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümet ve hükümetin başında olduğu komitelere Meclis İç Tüzüğü'nü bilmiyor gibi davranma eleştirisinde bulundu.

Bahse konu yasa yasarısını hala kimsenin görmediğini söyleyen Baybars, daha ciddi olmaya çağırdığı hükümet üyelerine “ne yaptığını bilmeme” eleştirisinde bulundu.

Tasarıda konulan vergiler için “katkı” kelimesinin kullanılmasını da eleştiren Baybars, “Kayıtlı olan vergisini ödeyen herkese dokunacaksınız, ama kayıt dışına bir şey yok. Pes…” dedi.

Baybars, Vergi Hukuku’nda verginin adil ve aynı durumdakilere eşit uygulanmasının esas olduğunu vurgulayarak, “Ben bir işletmeysem ve vergi beyanımı yasa geçmeden yapmışsam bana ekstra yüzde 1 uygulamayacaksınız. Ama ben bu yasa geçtikten üç gün sonra beyan yaparsam uygulayacaksınız. Peki bu vergi adaletsizliğini nasıl gidereceksiniz?” diye sordu.

Bankadaki vadeli mevduatlarla ilgili düzenlemeye de değinen Baybars, “Faiz arttığı zaman insanların mevduatını çekeceğini düşünemeyecek kadar hesapsız mı yaparsınız bu işleri?” dedi. Baybars, taşınmaz mal vergisine konulan ek stopajın ise insanların bu devirleri yapmasının önüne geçeceğini kaydetti.

Konut kiralamada sadece kiraya değil, depozitoya da ek vergi konulduğunu söyleyen Baybars, “İnsanlara ait olmayan bir para üzerinden vergi alacak kadar gözünüz mü döndü?” dedi.

Herkesin ülkenin temel ihtiyaçlarını bildiğini ifade eden Baybars, dayanışma göstermeye hazır olduklarını ancak vergi adaletsizliği getirecek, eşitliğe aykırı bir yasaya onay vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

ÖZTÜRKLER: “GÖNÜLLÜLÜK ESASI GİRİNCE KKTC VATANDAŞLARINA YÜZDE 1 VERGİ KONULDU”

Eleştirilere yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, topluma hizmet etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Muhalefetin “güvensizlik” konusundaki eleştirilerine cevaben Öztürkler, halkın günü geldiğinde güven konusundaki tavrını seçimlerde sergileyeceğini söyledi.

Taşınmaz mal tapu harçlarıyla ilgili düzenlemede, KKTC vatandaşlarını koruyarak 3. Dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik düzenleme yaptıklarını anlatan Öztürkler, “Malı satacak olan kişilerde yüzde 1 oranını KKTC vatandaşları için eklememiştik ama o gün gönüllülük esası yoktu. Gönüllülük esası girince KKTC vatandaşlarına yüzde 1, diğer ülke vatandaşlarına yüzde 2 konuldu” dedi.

AMCAOĞLU, KULLANILAN AĞIR İFADELERE TEPKİ KOYDU

Ardından söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı muhalefet milletvekillerinin kullandığı ağır ifadelere sitem etti ve herkesi sakin ve sabırlı olmaya çağırdı.

Amcaoğlu’na yanıt vermek için yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ortaya koyduğum adaletsizliklere cevap vermiş olsaydınız teşekkür ederdim” dedi.