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Meclis’teki bütçe görüşmelerine yarın devam edilecek

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Cumhuriyet Meclisi’ndeki 2019 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelere yarın devam edilecek.
Meclis’teki bütçe görüşmelerine yarın devam edilecek

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 2019 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelere yarın devam edilecek.

7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen devletin 2019 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili görüşmelerine 11 Aralık’ta başlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bütçeyle ilgili mesaisini 20 Aralık Perşembe günü tamamlayacak.

Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da başlayacak toplantısında, 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve 309 milyon 764 bin 900 TL ayrılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri 18 Aralık Salı gününün gündemini oluşturacak. 2019’daki faaliyetleri için Kamu Hizmeti Komisyonu’na 6 milyon 166 bin 800 TL, Sağlık Bakanlığı’na 621 milyon 965 bin 700 TL ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da 305 milyon 481 bin 100 TL ödenek öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu’nda 19 Aralık Çarşamba günü, 395 milyon 813 bin 300 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 423 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 27 milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 289 milyon 457 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki son günü olan 20 Aralık Perşembe günü, Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesiyle ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanıp bütününün oylanmasıyla toplantılar tamamlanacak.

2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı’na 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi’ne ise 7 milyar 731 milyon 500 bin TL öngörüldü.

Bütçe, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek.

AÇIK 851 MİLYON

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda 851 milyon 500 bin TL borçlanma yani açık öngörülüyor.

Tasarının, Gelirler ve Giderler itibarıyla fonksiyonel ayrımı aşağıda öngörülmektedir:

 

GELİRLER

 

Mahalli Gelirler

4,512,116,000.-TL

Fon Gelirleri

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri

1,097,884,000.-TL

770.000. 000.-TL

327.884.000. -TL

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları Yedek Ödenekler İçin Savunma İçin

695.000. 000.-TL

245.000. 000.-TL

450.000. 000.-TL

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri

575,000,000.-TL

Gelirler Genel Toplamı:

6.880.000.000.-TL

İç Kaynaklar (Borçlanma)

851.500.000.-TL

GENEL TOPLAM

7,731,500,000.-TL

 

GİDERLER

Personel Giderleri

2,645,211,000.-TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

154,448,000.-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

560,274,000.-TL

Faiz Giderleri

230,000,000.-TL

Cari Transferler

3,354,677,000.-TL

Sermaye Giderleri

186,590,000.-TL

Sermaye Transferleri

150,000.-TL

Borç Verme

100,000.-TL

Yedek Ödenekler

600,050,000.-TL

GENEL TOPLAM:

7,731,500.000.-TL

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