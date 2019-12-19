Meclis’teki bütçe maratonunda 9. gün

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor...
Saat 10.00 sıralarında toplanması beklenen Genel Kurul bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüşecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor...
Saat 10.00 sıralarında toplanması beklenen Genel Kurul bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüşecek.
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