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“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi

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“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi
“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi

Koruçam Köyünde, “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş etkinliği ” yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Başkanı Colin Stewart, , İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Amerika Büyükelçisi Judith G. Garber’in de katıldığı yürüyüşe , Kıbrıs’ın Kuzey ve Güneyinden çok sayıda kişi gösterdi.
Etkinlik, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in Kıbrıs’ın endemik hazinelerinden birisi olan “Tulipa Cypria – Medoş Lalesi” ile ilgili bilgilendirici sunumuyla başladı..

Daha sonra, Koruçam sokaklarından , Lale Vadisine doğru 2 saatlik bir yürüyüş gerçekleşti.. Yürüyüş boyunca katılımcılara Medoş laleleri, yerel flora –fauna ve adanın doğal zenginlikleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, köy meydanında katılımcıla ikramların ardından, Koruçam Toplum Merkezi Temsilcilerinden Antonis Skoullos’un Maronit Kültürü ve SANNA dili ile ilgili sunumu ile son buldu.

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpten, etkinliğin, , Kıbrıs’ın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürel değeri Sanna Dili ve doğal değeri Kıbrıs Laleleriyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Koruçam Toplum Merkezi Temsilcilerinden Antonis Skoullos, etkinlikte hem Kıbrıs’a özgü bir mucize olan Medoş laleleri hem de Maronit Kültürü ve Sanna dili hakkında farkındalık yaratılacağını belirtti.

AB Bilgi Merkezi Ekip Lideri Nurhan Keeler de, Pandemide hareketsiz kalan insanlarıı , aktif ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için böyle bir kampanya hayata geçirildiğini anlattı.

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