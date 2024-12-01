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Medya Etik Kurulu kaza görüntülerini yayımlayan bazı medya kuruluşlarının kınadı

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Medya Etik Kurulu, ölümle sonuçlanan trafik kazası görüntülerini, uyarıya rağmen yayından kaldırmayan Gündem Kıbrıs, Mağusa Haber Ajansı, Kıbrıs Dakik, Kıbrıs Son Dakika ve Ada TV’yi oy birliği ile kınama kararı aldığını açıkladı. 
Medya Etik Kurulu kaza görüntülerini yayımlayan bazı medya kuruluşlarının kınadı

Medya Etik Kurulu, ölümle sonuçlanan trafik kazası görüntülerini, uyarıya rağmen yayından kaldırmayan Gündem Kıbrıs, Mağusa Haber Ajansı, Kıbrıs Dakik, Kıbrıs Son Dakika ve Ada TV’yi oy birliği ile kınama kararı aldığını açıkladı. 

Kurul'dan yapılan açıklamada, 

Girne-Karakum yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasının, toplum genelinde ciddi bir sarsıntı yarattığına işaret edildi ve "Şüphesiz ki, bu etkide bazı sosyal medya platformlarda kaza anını detaylı yansıtan güvenlik kamerası görüntülerinin de etkisi yadsınamaz." denildi. 

Medya Etik Kurulu'nun, dün akşam yayımladığı uyarı mesajında, ilgili kurumları uyardığı ve hem sosyal medya içerik üreticileri hem de kullanıcılarına etik dışı böylesi görüntülerin çoğaltılmaması için çağrıda buluduğu kaydeden açıklamada şöyle denildi:

"Ne var ki, uyarı alan kurumların daha fazla izlenme ve popüler olma uğruna bu etik dışı yayınları kaldırmamayı tercih ettiklerini üzülerek görüyoruz.

Medya Etik Kurulu yaptığı değerlendirmede, Gazetecilik Meslek İlkelerinin 'Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve görüntüler yayımlanmamalıdır' diyen 16. maddesine ve 'Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü alınmamalıdır' diyen 12. maddesine açıkça aykırı davranan Gündem Kıbrıs, Mağusa Haber Ajansı, Kıbrıs Dakik, Kıbrıs Son Dakika ve Ada TV’yi oy birliği ile kınama kararı almıştır.

Medya Etik Kurulu, böylesi paylaşımların üstün kamu yararı içermediği, aksine kan ve şiddet popülizmini beslediğinin ve temel toplumsal etik, ahlaki değerleri körelttiğinin bir kez daha altını çizerek, meslektaşlarımız yanında, sorumluluk sahibi her bireyi böylesi görüntülerin paylaşımına ortak olmamaya bir kez daha çağırır."

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